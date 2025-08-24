circle x black
Vuelta, oggi la seconda tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

I ciclisti tornano in pista nella corsa spagnola

Jonas Vingegaard - Afp
Jonas Vingegaard - Afp
24 agosto 2025 | 07.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda tappa per la Vuelta di Spagna 2025. Oggi, domenica 24 agosto, si corre la frazione 2 della corsa ciclistica spagnola, che per la prima volta in 90 anni di storia è partita, ieri, dall'Italia e oggi attraverserà alcuni tra i territori più pittoreschi del Piemonte. Si parte da Alba e si arriva a Limone Piemonte, dopo 159,6 chilometri di percorso, per lo più pianeggiante, ma che propone il primo arriva in salita della nuova edizione. Ecco orario della tappa 2, percorso e dove vederla in tv e streaming.

Vuelta 2025, percorso tappa 2

Dopo la partenza da Alba i ciclisti affronteranno una leggera ma costante salita di circa cinquanta chilometri. L'attesa sarà tutta per l'arrivo di Limone, il primo in salita della Vuelta 2025, e che può riservare qualche sorpresa. Si tratta di una salita di seconda categoria di 9,8 chilometri al 5,1% di pendenza. I corridori in totale affronteranno 1884 metri di dislivello.

Vuelta 2025, orario e dove vederla in tv

La tappa 2 della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle ore 13.53, con l'orario d'arrivo previsto tra le 17.21 e le 17.40. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e TimVision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

