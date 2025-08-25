circle x black
Vuelta, oggi la terza tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Terza frazione della corsa spagnola, ancora in Italia

Jonas Vingegaard - Fotogramma/IPA
25 agosto 2025 | 08.16
Redazione Adnkronos
Riecco la Vuelta di Spagna. Oggi, lunedì 25 agosto, si corre la terza tappa della corsa spagnola. In attesa delle vere salite, la Vuelta sarà ancora in Italia con la frazione da San Maurizio Canavese a Ceres dopo 134 chilometri che ben si prestano a fughe. In maglia rossa c'è il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la terza tappa della Vuelta di Spagna 2025.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 3

Terzo giorno della Vuelta 2025 e terza tappa italiana in questa prima settimana. La corsa scatta oggi da San Maurizio Canavese e arriva a Ceres dopo 134 chilometri. Terza frazione che non dovrebbe ampliare i distacchi nella classifica generale, ma occhio alle salite finali. Si parte con un lungo tratto vallonato fino al chilometro 60, chiuso dalla salita di seconda categoria di Issiglio (5.5 chilometri al 6.5% di pendenza media). Dopo una breve discesa, si torna a salire fino al traguardo volante di San Colombano Belmonte. A Corio altri 6 chilometri senza Gpm, poi una discesa prima di salire leggermente verso Ceres negli ultimi 15 chilometri.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 3

La tappa 3 della Vuelta di Spagna 2025 inizierà intorno alle 14:20, con orario d'arrivo previsto tra le 17.22 e le 17.39. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e TimVision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

