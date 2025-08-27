circle x black
Vuelta, oggi la quinta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Tocca alla crono squadre. con arrivo e partenza da Figures. Gaudu in maglia rossa

David Gaudu - Fotogramma/IPA
David Gaudu - Fotogramma/IPA
27 agosto 2025 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tappa 5 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, si corre la quinta frazione della corsa a tappe spagnola. Una cronometro a squadre di 24,1 chilometri, che vedrà gli specialisti favoriti. Si riparte dal successo di Ben Turner ieri nella Susa-Voiron e dall'avvicendamento in classifica generale: la maglia rossa è ora di David Gaudu. Ecco orario, percorso e dove vedere la quinta tappa della Vuelta in tv e streaming.

Vuelta 2025, percorso tappa 5

Percorso totalmente pianeggiante, con una lunghezza di 24.1 km per questa quinta tappa. Arrivo e partenza da Figures, località della Catalogna nella provincia di Gerona. Grande attesa per gli specialisti, ovviamente favoriti.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 5

La tappa 5 della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 16.37 e finirà alle 18:30. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

