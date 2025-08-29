circle x black
Vuelta, Ayuso vince la settima tappa e Traeen sempre in maglia rossa

Domani ottava frazione con partenza da Monzon Templario e arrivo a Saragozza dopo 164 km

Juan Ayuso (Afp)
29 agosto 2025 | 18.04
Redazione Adnkronos
Juan Ayuso vince in solitaria la settima tappa della Vuelta di Spagna, la Andorra-Cerler di 188 km. Lo spagnolo della Uae Team Emirates si impone con 1'15" di vantaggio sull'italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech) e 1'21" sul connazionale Raul Garcia Pierna (Arkea B&B Hotels). Il norvegese Torstein Traeen (Bahrain Victorious) mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale con 2'33" sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 2'41" sul portoghese Joao Almeida (Uae Team Emirates). Domani ottava frazione con partenza da Monzon Templario e arrivo a Saragozza dopo 164 km.

Vuelta Vuelta 2025 Vuelta di Spagna Vuelta maglia rossa ciclismo
