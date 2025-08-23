circle x black
Vuelta, Philipsen vince allo sprint la prima tappa e conquista la maglia rossa

Domani seconda frazione, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 160 km

Jasper Philipsen (Afp)
23 agosto 2025 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasper Philipsen vince allo sprint la prima tappa della Vuelta di Spagna 2025, la Torino-Novara di 187 km e conquista la maglia rossa di leader. Il belga del team Alpecin-Deceunick precede in volata il britannico Ethan Kane Vernon (Israel-Premier Tech), il colombiano Orluis Alberto Aular Sanabria (Movistar) e il primo degli italiani Elia Viviani (Lotto). Domani seconda frazione, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 160 km.

