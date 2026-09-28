circle x black
Cerca nel sito
 

We Can Blu It! 2026, 650 kg di rifiuti raccolti e 300 atleti coinvolti: grande successo per l'evento a Roma

28 settembre 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sport, ambiente e sostenibilità sono state le tre parole chiave della terza edizione di 'We Can Blu It', promossa dall'Associazione "PiùBlu". Per tre giorni il Tevere e le sue sponde sono state la casa di una manifestazione che, anno dopo anno, cresce sempre di più. 650 kg di rifiuti raccolti e quasi 300 atleti coinvolti, sono i numeri straordinari di un'iniziativa che si è tenuta all'ombra di Castel Sant'Angelo e che ha avuto come merito quello di sensibilizzare la collettività all'impegno civico. Tra queste, Almaviva Group che per l'ultima giornata dell'evento ha organizzato la Almaviva Blu Race pensata per fare del Tevere uno spazio di incontro in cui sport significa inclusione e responsabilità condivisa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza