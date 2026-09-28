We Can Blu It! 2026, 650 kg di rifiuti raccolti e 300 atleti coinvolti: grande successo per l'evento a Roma

Sport, ambiente e sostenibilità sono state le tre parole chiave della terza edizione di 'We Can Blu It', promossa dall'Associazione "PiùBlu". Per tre giorni il Tevere e le sue sponde sono state la casa di una manifestazione che, anno dopo anno, cresce sempre di più. 650 kg di rifiuti raccolti e quasi 300 atleti coinvolti, sono i numeri straordinari di un'iniziativa che si è tenuta all'ombra di Castel Sant'Angelo e che ha avuto come merito quello di sensibilizzare la collettività all'impegno civico. Tra queste, Almaviva Group che per l'ultima giornata dell'evento ha organizzato la Almaviva Blu Race pensata per fare del Tevere uno spazio di incontro in cui sport significa inclusione e responsabilità condivisa.