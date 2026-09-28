We Can Blu It! 2026, il campione olimpico Mascarenhas: "Canottaggio mezzo per tutela ambiente"

"Lo sport è un mezzo fondamentale per veicolare messaggi riguardanti la sostenibilità e l'ambiente. Gli atleti di sport che si praticano all'aperto sono i primi testimoni di quello che succede nel nostro mondo, quindi, avvicinare le persone al canottaggio permette di essere ad essere più vicini all'ambiente e alla sostenibilità". Così il campione olimpico di canottaggio ad Atene 2004, Bruno Mascarenhas, nel corso dell'ultima giornata dell'evento 'We Can Blu It' che si è tenuto a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.