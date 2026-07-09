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Wimbledon, Muchova prima finalista: Gauff battuta 7-6 al 3° set

La ceca affronterà la vincente tra Kostyuk e Noskova

Karolina Muchova
Karolina Muchova
09 luglio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
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Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Oggi, 9 luglio, la ceca, numero 9 del mondo e 10 del seeding, supera la statunitense Coco Gauff, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) dopo due ore e 37 minuti. Muchova, che ha salvato un match-point nel tie-break finale, affronterà la vincente della seconda semifinale tra l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo e 12 del tabellone e la sua connazionale Linda Noskova, numero 12 del ranking Wta e 9 del seeding.

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muchova wimbledon gauff wimbledon 2026
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