Wrestling Show Rwa 'New Era', Leon Chiro il nuovo 're di Roma'

Un grande spettacolo domenica al Palatorrino ha regalato al pubblico romano adrenalina e divertimento, tra spettacolo, sport e musica

Una nuova era per il Wrestling professionale di Roma. Era l'obiettivo, centrato, della Rwa Rome Wrestling Academy, che ha portato sul ring al Palatorrino 40 lottatori provenienti da ogni parte del Paese e del mondo ma soprattutto dalla Capitale a sfidarsi per conquistare la cintura, il Trofeo 'Rwa New Era', un evento dal valore storico per il rilancio del Wrestling in Italia. La musica, la passione, l'amicizia, la forza (non solo fisica) e l'inclusione hanno portato al successo di questo show sportivo che ha coinvolto tutti i partecipanti sia sul ring che sugli spalti. Il ring al centro del palazzetto del Torrino, Eur, è diventato anche il palco dal quale, insieme ai lottatori, rapper come Tormento, i Flaminio Mafia e molti altri hanno cantato e ballato e interagito con i wrestler, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Grande soddisfazione degli organizzatori che hanno ringraziato innanzitutto le istituzioni che hanno sostenuto l'evento, come il Comune di Roma, l'iniziativa infatti è stata presentata in Campidoglio alla presenza di molti rappresentanti di Roma Capitale.

Pier Paolo Pollina (Rwa) e Massimo Minicucci (Personal Best), gli organizzatori del trofeo Rwa New Era 2026 hanno spiegato: “Un impegno importante portato avanti grazie al lavoro di squadra, un giorno storico per il wrestling romano e italiano, abbiamo riportato lo show e le prove atletiche dei wrestler davanti al grande pubblico che da tempo aspettava di rivedere questo sport/spettacolo al centro della scena laziale. Uno sport-spettacolo inclusivo, accessibile, che si fonda su valori come il rispetto per l'altro, l'amicizia, e la capacità di concentrazione e controllo della forza, tutte cose utili alla formazione dei giovani.

Grazie agli enti sportivi e alle istituzioni che hanno creduto nel nostro progetto, che hanno supportato con la loro presenza e sostegno la ripartenza del wrestling professionale di Rwa e non solo. Grazie quindi al Comune di Roma, in particolare all'on. Svetlana Celli, Presidente dell'Assembla Capitolina, al Municipio IX, al Coni Lazio e all'Ente di Promozione Sportiva Aics Roma, riconosciuto dal Coni, con cui abbiamo raggiunto il successo sperato. E grazie ancora ai gestori del Palatorrino, a tutto il nostro staff, agli sponsor, ai services, al mediapartner OstiaTv.it, per tutto quello che hanno fatto per una perfetta riuscita dell'evento ”.

All'evento presente Massimo Zibellini, Coordinatore Regionale degli Enti di Promozione Sportiva del Lazio, dirigente Aics, Massimo Minicucci, vicepresidente Aics Roma, Monica Zibellini, Presidente Aics Roma. E tantissimi incontri sul ring, che hanno visto battersi 'giganti' contro 'folletti', 'bamboline' contro 'bambole demoniache', nuovi atleti della Rwa colorati, folli, 'cattivissimi', ironici, tra gli idoli storici del pubblico Rwa e tanti nuovi protagonisti, come Karim Brigante, Mastodont, Adriano, Camilla, Elizabeth, Flavio Augusto, Dave Blasco, Miss Monica, Emily Ramirez, Terry Idol (in veste di commentatore), D3, lo stesso Pier Paolo Pollina, 'The Italian Gladiator', tornato a sorpresa sul ring, riuscendo a battere il fortissimo King Danza in un match che ha rappresentato il definitivo ritorno sulla scena di questo gruppo affiatato di wrestler professionisti a Roma.

Tanti, tantissimi matches fino all'ultimo, in cui ad alzare il Trofeo dorato e con impressi i simboli di Roma, come il Colosseo e l'aquila imperiale, 'Leon Chiro', vittorioso in un incontro al cardiopalma contro un muscolosissimo 'Ferrari'. E ancora altri due titoli Rwa 'Tag Team Titles' sono andati rispettivamente ai leggendari Karim Brigante e Adriano. Non finisce qui, promettono gli organizzatori di Rwa 'New Era', altri grandi eventi in arrivo durante il 2026. “Seguiteci sui social, presto vi annunceremo importanti novità, come la serie Tv 'Rwa New Era' tratta dall'evento dell'11 gennaio, che a breve sarà in onda su Gold Tv”.

Il progetto Rwa New Era si inserisce nel percorso di rilancio e valorizzazione delle attività sportive e culturali sul territorio capitolino, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e al mondo scolastico. Uno sport-spettacolo che oggi ancora di più è utile per diffondere la cultura dell'inclusione, della non violenza, della crescita attraverso il controllo emotivo, dell'attenzione e del rispetto verso l'avversario. E soprattutto divertimento e amicizia, valori evidenti nell'evento Rwa New Era dell'11 Gennaio 2026.