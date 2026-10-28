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Zverev e il sorpasso a Sinner: "Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana"

Il tennista tedesco ha superato il primo turno dell'Atp di Vienna

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
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28 ottobre 2026 | 14.29
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev 'snobba' il numero 1. Il tennista tedesco, che ha superato il primo turno dell'Atp 500 di Vienna battendo in tre set lo spagnolo Landaluce, attende il momento di scavalcare Jannik Sinner, costretto a rimanere lontano dai campi a causa dell'infortunio al ginocchio, al vertice del ranking Atp, ma non sembra dare troppo peso al traguardo.

"So che diventare numero 1 al mondo è un traguardo che ormai mi spetta di diritto", ha detto Zverev dopo l'esordio nel torneo austriaco, "al tempo stesso, per me fa poca differenza raggiungere quella posizione questa settimana o la prossima".

"Le energie iniziano a diminuire in questa fase della stagione. A Shanghai ero quasi totalmente svuotato, soprattutto durante la semifinale. Ho avuto a disposizione qualche giorno di riposo e ho giocato un po’ a golf. Mi è sempre piaciuto venire a Vienna e mi sono sentito bene fisicamente in questa prima partita", ha spiegato Zverev.

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