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Zverev, Mouratoglou lo incorona: "Si merita di essere numero 1"

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Il tennista tedesco supererà Sinner in testa al ranking Atp

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
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21 ottobre 2026 | 16.36
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Patrick Mouratoglou difende Alexander Zverev. Il coach francese ha parlato del tennista tedesco, destinato a superare Jannik Sinner in testa al ranking Atp grazie all'infortunio al ginocchio accusato dall'azzurro, che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione.

In molti hanno fatto notare come Zverev, che quest'anno è riuscito a vincere i suoi primi titoli Slam trionfando al Roland Garros e agli US Open, riuscirà a prendersi, per la prima volta in carriera, il primo posto nel ranking soltanto grazie ai problemi fisici di Alcaraz prima e Sinner poi, ma Mouratoglou ha voluto difenderlo: "Zverev potrebbe non essere il miglior giocatore del mondo, ma sarà il numero uno al mondo e se lo merita pienamente", ha detto in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, "la tua posizione in classifica determina il tuo valore, questo è il primo fattore da considerare. Se altri si infortunano, peggio per loro".

"Credo che la prestazione di un giocatore non dipenda solo da ciò che accade in campo; dipende anche dal rimanere in salute e prendersi cura del proprio corpo", ha spiegato il coach, "ad esempio, Jack Draper è un giocatore incredibile, ma non può mantenere una posizione di alta classifica perché si infortuna troppo spesso. Quindi questo fa parte della sua storia, della sua carriera e, in un certo senso, del suo valore. Anche la salute e la condizione fisica giocano un ruolo importante".

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