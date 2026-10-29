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Zverev batte Griekspoor a Vienna e sorpassa Sinner, è il nuovo numero uno del ranking Atp

Il tedesco sarà in vetta alla classifica da lunedì 2 novembre

Zverev - IPA
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29 ottobre 2026 | 20.33
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il conto alla rovescia è finito oggi, giovedì 29 ottobre 2026. Alexander Zverev è il nuovo numero uno del tennis mondiale. Grazie al successo contro Tallon Griekspoor (6-4 7-5) agli ottavi dell’Atp 500 di Vienna, il tedesco ha superato l'azzurro Jannik Sinner e da lunedì 2 novembre sarà ufficialmente in vetta al ranking Atp.

Zverev sorpassa Sinner

Fino a oggi, Sinner era al comando della classifica con 9.450 punti, con Zverev staccato a quota 9.400. Vincendo contro l'olandese, il tedesco ha incassato i 50 punti che gli consentono di raggiungere l’azzurro e completare il sorpasso. Ma come può Zverev ritrovarsi davanti a Sinner con lo stesso punteggio? La risposta sta nei criteri di spareggio.

In caso di parità, il primo parametro da considerare riguarda i punti conquistati tra Atp Finals, tornei del Grande Slam e Masters 1000 obbligatori. E qui il tedesco è in vantaggio grazie ai suoi 8.360 punti contro gli 8.350 dell’italiano. Dieci lunghezze, sufficienti però a fare la differenza.

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