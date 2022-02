Stato emergenza, Abrignani: "Niente proroga e Cts si scioglierà"

"Non credo verrà prorogato" lo stato di emergenza per Covid in Italia e "quindi si scioglierà anche il Cts". Lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', l'immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio Abrignani. Sull'ipotesi di abolizione del green pass dal 1° aprile, lo scienziato spiega: "Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto".

Il Covid? "Non credo dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela", afferma ancora l'immunologo.