Superbonus, Fraccaro: "Un milione di posti? Io li ho creati ma li buttano via"

"Il centrodestra ha tirato avanti con la promessa di Berlusconi di creare 1 milione di posti di lavoro, io li ho creati davvero e ora li cancellano, li buttano via... è incredibile". Lo dice all'Adnkronos Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei due governi Conte, esponente di spicco del M5S e 'padre' della norma sul superbonus, puntando il dito contro l'ultima stretta decisa dal governo sulle cessioni del credito e lo sconto in fattura.

"Si può essere anche contrari al superbonus, anche se ricordo che la Lega non lo era affatto - basta spulciare il loro programma elettorale per averne prova - come non lo erano Fi e Fdi, ma quel che condanno è la malafede, da parte del Mef soprattutto", attacca Fraccaro. Il ministero dell'Economia "è rimasto fermo a Draghi, non è affatto cambiato nonostante a Palazzo Chigi sieda Meloni, l'unica all'opposizione" dell'ex numero 1 della Bce, ai tempi del suo governo. A Giancarlo Giorgetti, in particolare, Fraccaro rimprovera di valutare "la misura solo sul costo, ignorandone con malafede i ricavi, a partire dalle entrate per lo Stato. Se il Pil ha fatto +7% grazie al superbonus - ragiona Fraccaro -, vuol dire che sono entrati soldi nelle casse dello Stato, oltre ad averne guadagnato imprese e lavoratori".

"Siamo davanti a un volano positivo ma che non viene riconosciuto, al contrario sconfessato e smantellato. La comunicazione di Giorgetti silenzia la parte delle entrate, tradendo, per bocca del suo stesso ministro dell'Economia, una delle promesse che la Lega ha fatto in campagna elettorale. Io ho sempre lavorato per convertire il paese in un paese sostenibile, dal punto di vista ambientale ma anche con un occhio vigile sulla crescita. Il governo Meloni rinuncia ad un futuro sostenibile, alla crescita economica, ad 1 milione di posti di lavoro, al risparmio energetico… ma si tiene il bunga bunga", chiude Fraccaro con un'ultima stoccata.