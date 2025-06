2WATCH rivoluziona il fashion: la campagna pubblicitaria di Baci & Abbracci nasce dall'Intelligenza Artificiale

La startup italiana, tra le più rapide a crescere in EMEA secondo Deloitte, ha realizzato uno shooting fotografico interamente generato tramite AI, aprendo nuove frontiere per il visual e il content nel settore moda

Il settore della moda sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all'integrazione di tecnologie avanzate, e l'Intelligenza Artificiale (AI) ne è una delle forze trainanti. In questo scenario, 2WATCH, un hub leader nell'intrattenimento innovativo e nello sviluppo di soluzioni AI per il visual e il content, ha segnato un punto di svolta significativo. La startup, riconosciuta tra le vincitrici del prestigioso programma Deloitte EMEA Technology Fast 500 come una delle realtà tecnologiche italiane a più rapida crescita nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), ha realizzato uno shooting fotografico esclusivo completamente generato tramite AI per il noto brand di abbigliamento Baci & Abbracci.

L'iniziativa ha comportato la creazione di modelli maschili, femminili e di coppia, sviluppati attraverso tecnologie avanzate di generazione artificiale. Dopo una meticolosa fase di progettazione, 2WATCH ha implementato diversi modelli di intelligenza artificiale per dare vita a uno shooting digitale di grande impatto visivo, attualmente disponibile sul sito e sui profili social di Baci & Abbracci.

I capi protagonisti della campagna, caratterizzati da grafiche uniche e stili distintivi, sono stati valorizzati attraverso un sistema proprietario sviluppato da 2WATCH. Questo approccio innovativo riflette la propensione di Baci & Abbracci per l'innovazione, segnando l'inizio di un nuovo modo di concepire e presentare la moda.

Inoltre, 2WATCH ha esteso il suo intervento alla gestione e creazione degli still life, realizzandoli già con un'ottica di sviluppo AI. Questo ha permesso di ottenere un risultato notevole in termini di fedeltà del prodotto originale, garantendo che la rappresentazione digitale fosse quanto più vicina possibile alla realtà del capo.

"In 2WATCH crediamo che l'innovazione passi attraverso una visione chiara ed un costante investimento in R&D, soprattutto nell'Intelligenza Artificiale, dove il ritmo evolutivo è straordinario", ha affermato Fabrizio Fiorentino, CMO di 2WATCH. "Padroneggiare queste tecnologie ci permette di creare visual e content in totale autonomia, anticipando trend e ridefinendo gli standard creativi e di processo".

Con una piattaforma dedicata agli shooting fotografici AI-driven per il settore moda e per il merchandise, 2WATCH si afferma come pioniere nell'integrazione di tecnologie all'avanguardia. La sua posizione come terza azienda italiana per crescita più rapida in EMEA secondo Deloitte ne testimonia la leadership e la capacità di innovare. L'obiettivo è offrire una rappresentazione fedele e immersiva di capi d'abbigliamento e accessori, aprendo una nuova frontiera anche per l'e-commerce, dove innovazione e creatività si fondono per ridefinire l'esperienza visiva degli utenti.