3Bee lancia XNatura per rivoluzionare il monitoraggio ambientale

La nuova divisione di Nature Intelligence di 3Bee mira a trasformare la gestione degli impatti ambientali tramite tecnologie avanzate, in occasione della Giornata Mondiale della Natura

In occasione della Giornata Mondiale della Natura, la naturetech 3Bee srl ha annunciato il lancio di XNatura, una nuova divisione dedicata al monitoraggio avanzato degli impatti ambientali. Utilizzando un approccio integrato che combina intelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing, XNatura si propone di digitalizzare e ottimizzare la gestione dei rischi e degli impatti su natura, biodiversità e clima.

Al contempo, 3Bee continua a focalizzarsi sulla creazione di un impatto positivo, sia ambientale che sociale, attraverso progetti di rigenerazione del territorio come le Oasi della Biodiversità e iniziative di educazione ambientale dedicate. Grazie alla collaborazione con apicoltori e agricoltori professionisti, scuole e comunità locali, 3Bee prosegue il suo percorso di divulgazione dell’importanza della biodiversità, promuovendo un approccio che mette al centro la dimensione umana, incoraggiando il coinvolgimento diretto delle persone.

“3Bee continuerà a rafforzare la resilienza del territorio, promuovendo progetti di rigenerazione ambientale, come le Oasi della Biodiversità, e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole, aziende e municipalità” - afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. “Al contempo, XNatura intraprenderà un percorso parallelo, in linea con la sua natura tecnologica e innovativa. Grazie all’esperienza acquisita in questi anni, abbiamo creato una divisione altamente specializzata nell'analisi di natura, biodiversità e clima, che combina intelligenza artificiale, big data, remote sensing satellitare e sensori IoT”.

XNatura rappresenta l'evoluzione tecnologica nel campo del monitoraggio ambientale. Con il suo modello di intelligence, la divisione mira a fornire strumenti data-driven a imprese, municipalità e parchi naturali per una gestione ambientale più informata e responsabile. La piattaforma Environmental Platform di XNatura, il primo prodotto lanciato, permette agli utenti di monitorare e analizzare gli impatti ambientali attraverso diverse Suite tematiche, conformi agli standard ESRS per la rendicontazione di sostenibilità. Questi strumenti coprono vari aspetti cruciali quali il cambiamento climatico, l'inquinamento, le risorse idriche, la biodiversità e gli ecosistemi.

Con piani di continua evoluzione e sviluppo, XNatura prevede di rilasciare nuove versioni della sua piattaforma nei prossimi mesi per ampliare la copertura dei dati e integrare ulteriori informazioni dettagliate, rispondendo così efficacemente alle crescenti esigenze di monitoraggio, reportistica e conformità normativa.