47.000 presenze per l'11esima edizione di San Marino Comics

Si è conclusa domenica 25 agosto l'undicesima edizione di San Marino Comics, il festival della Cultura Pop organizzato quest’anno dall’Ass. San Marino Comics e dal Gruppo LEG, dopo la collaborazione di successo del 2023. Molto apprezzato il claim “Believe”, che ha richiamato le atmosfere del “Wonderful Wizard of Oz” di Frank Baum e l'immagine del manifesto, realizzata da Christian Cornia. L’evento ha registrato 47.000 presenze nell’arco dei tre giorni. I tanti appuntamenti, le numerose novità, l’estensione delle 12 aree tematiche oltre le mura del centro storico, i palchi con concerti e incontri di grande interesse, i prestigiosi ospiti hanno catalizzato l’attenzione del pubblico, contribuendo al successo di quella che, da più parti, è stata definita una fra le più riuscite edizioni del festival.

Fra gli appuntamenti più seguiti: la reunion di Gigi e Andrea, il concerto “Neverland” dedicato al mondo Disney degli ANIMEniacs Corp, lo show vintage “Vice is Nice”, che ha trasformato Campo Bruno Reffi in una grande discoteca degli anni ‘80 a cielo aperto, l’incontro con i doppiatori Giorgio Perno e Valerio Amoruso dell’iconica serie Cobra Kai, la mostra dedicata a Sailor Moon dei maestri giapponesi Hisashi Kagawa e Ikuko Ito, i talk con il magnetico Zeth Castle, la presentazione della biografia dello storico gruppo delle sigle tv I Cavalieri del Re, l’incontro con Roberto Genovesi, direttore artistico di Cartoons On The Bay e direttore di Rai Libri, la presenza di nomi prestigiosi del giornalismo italiano come Fabrizio Basso di Sky Tg24, la simpatia del duo comico dei PanPers e di Yoko Yamada, i consigli dell’influencer Kenta Suzuki, l’acclamato K-pop e l’immancabile Cosplay Contest.

Vincente l’ampliamento delle aree tematiche, estese oltre le mura del centro storico, secondo un attento studio progettuale realizzato sull’arredo urbano. In particolare, hanno riscosso ampi consensi le nuove aree di quest’anno: la E-sport, in collaborazione con QLASH, l’ampliata scuola di magia di Harry Potter all’interno di Palazzo Graziani, il Villaggio Fantasy all’Ex Pattinaggio, gli incontri al Teatro Titano e la Movie Zone con le anteprime e i talk dedicati al cinema, l’Area Pet & Friends riservata agli amici a quattro zampe, per la prima volta in un festival della Cultura POP, in collaborazione con Marlù. Fra gli amanti dell’horror ha spopolato il Toxic Train all’interno della Galleria Montale che ha attirato tanti curiosi.

Soddisfazione nelle parole del Segretario di Stato Federico Pedini Amati per l’ottima riuscita di questa edizione: “Esprimo grande soddisfazione per i numeri fatti registrare dall'edizione 2024 di San Marino Comics. Ho ribadito in più occasioni quanto io creda in questo evento e nell'indotto che genera, direi che a darci ragione, oggi, sono i numeri. Mi congratulo con gli organizzatori e i volontari che rendono possibile un evento che ha ormai raggiunto una chiara caratura internazionale e invito tutti a prepararsi per il 2025”.

“Sono molto soddisfatto di come è stato realizzato l’evento in sinergia con il Gruppo LEG, che ha portato contenuti nuovi rispetto alle precedenti edizioni – dichiara il direttore artistico di San Marino Comics Paolo Gualdi – Devo ringraziare le istituzioni che hanno supportato il festival, la Segreteria per il Turismo, l’Ufficio Turismo e tutte le Segreterie di Stato e anche le Forze dell’Ordine che hanno coordinato le attività di sicurezza, fondamentali in un evento come questo. Il successo del Toxic Train alla Galleria Montale ha valorizzato una zona del territorio di San Marino già ben ristrutturata dall’Ass. Treno Bianco Azzurro, in questo specifico caso rivisitata grazie al lavoro dell’Ass. San Marino Comics. Le nuove aree tematiche hanno raccontato un’importante storia di Cultura Pop che attraversa tanti settori. I due sensei giapponesi hanno anche donato un’opera d’arte al Reparto Pediatria dell’Ospedale di Stato di San Marino. È stato un lavoro di squadra importante che ha fatto sì che a San Marino accorressero tantissime persone a giocare, omaggiare e regalare alla Repubblica tanto colore in tre giorni vissuti in totale spensieratezza”.