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Addison Rae, la popstar entra nell'universo di Fortnite

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La popstar statunitense debutta come personaggio giocabile nel titolo di Epic Games, consolidando la strategia di convergenza tra industria musicale, gaming e monetizzazione dei contenuti digitali

Addison Rae, la popstar entra nell'universo di Fortnite
05 agosto 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Epic Games ha annunciato l'ingresso ufficiale di Addison Rae all'interno dell'ecosistema di Fortnite. La cantante e content creator statunitense farà il suo debutto nel celebre videogioco battle royale come parte della Icon Series, la linea di prodotti digitali riservata alle principali personalità della cultura pop, dello sport e dell'intrattenimento globale.

Il lancio dei contenuti dedicati è programmato nello shop virtuale della piattaforma per giovedì. Il pacchetto a pagamento offrirà agli utenti l'accesso a un avatar digitale sviluppato sulla fisionomia dell'artista, integrato da due opzioni di personalizzazione estetica (skin): la prima basata sull'estetica del videoclip del singolo Fame is a Gun, e la seconda, denominata Famous, ispirata al guardaroba di scena utilizzato dall'artista durante i suoi spettacoli dal vivo, e disponibile nelle varianti cromatichce bianca, rosa e gialla.

In un'intervista alla testata Teen Vogue, Addison Rae ha commentato la rilevanza strategica della collaborazione e il livello di accuratezza tecnica impiegato nel processo di modellazione 3D: "L'attenzione ai dettagli riposta in questo progetto è stata determinante per il mio coinvolgimento. Il team di sviluppo si è dedicato a ricostruire ogni singolo elemento visivo e concettuale per garantire la massima fedeltà rispetto alla mia visione creativa".

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Tag
Fortnite Addison Rae videogiochi skin
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