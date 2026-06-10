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Ai: Masperi (Sap), "dati affidabili e cultura organizzativa sono la chiave del successo"

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10 giugno 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale è una tecnologia dirompente che sta riscontrando un notevole interesse. Per comprendere appieno l'impatto e i benefici di questa adozione occorre riflettere sulle condizioni che ne determinano il successo: la maturità dei dati e la consapevolezza organizzativa. Senza una base dati affidabile e una preparazione organizzativa adeguata, l'IA non può prosperare né garantire i benefici attesi". Lo ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di Sap Italia, nel corso di 'Brain', l'evento organizzato a Verona da Archiva Group, azienda specializzata in Enterprise Content and Process Management, con la collaborazione della società attiva nelle applicazioni aziendali e nella Business AI.

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