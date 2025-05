Amazon, consegne di smartphone con drone in meno di un'ora

Amazon ottiene il via libera dalla FAA per effettuare consegne con droni di dispositivi elettronici contenenti batterie agli ioni di litio, con consegna in meno di un’ora nelle aree abilitate di Arizona e Texas, grazie ai nuovi velivoli MK30 capaci di operare anche in condizioni meteorologiche non ideali

Amazon ha ottenuto una nuova autorizzazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) che consente ai droni Prime Air di effettuare consegne contenenti dispositivi alimentati da batterie agli ioni di litio, come iPhone, AirPods e altri prodotti elettronici. Il servizio sarà disponibile esclusivamente nelle aree idonee dell’Arizona e del Texas, con una promessa di consegna entro 60 minuti dall’ordine. L’azienda ha dichiarato di aver semplificato ulteriormente la procedura di consegna tramite drone. I clienti riceveranno ora una finestra temporale di consegna precisa, con un margine di cinque minuti prima o dopo l’orario indicato. Non è più richiesto ai destinatari di uscire per posizionare un codice QR a terra: il punto di atterraggio viene selezionato in fase di ordine tramite una vista aerea della propria abitazione. Una volta scelto, il sistema utilizzerà quello stesso punto per le consegne successive, a meno che non venga modificato. I pacchi vengono rilasciati da un’altezza di circa quattro metri, motivo per cui Amazon consiglia di tenere all’interno animali domestici e bambini durante la consegna.

Al momento, il servizio è attivo soltanto a College Station, in Texas, e nell’area di West Valley della metropoli di Phoenix, in Arizona. Le operazioni sono subordinate a condizioni meteorologiche favorevoli. Le consegne sono effettuate tramite i nuovi droni MK30, una generazione di velivoli che Amazon considera centrale per il futuro del proprio programma di logistica aerea autonoma, avviato oltre dieci anni fa. I MK30 sono in grado di trasportare pacchi fino a 2,2 chilogrammi, vantano un’autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti e possono operare anche in caso di pioggia leggera. Lo scorso anno, Amazon ha inoltre ricevuto l’approvazione per far volare i propri droni oltre il campo visivo diretto degli operatori, ampliando significativamente l’estensione geografica delle consegne automatizzate.