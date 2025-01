Apex Legends: Anomalia Astrale porta il caos interdimensionale con Nostalgia Royale - Il video

Apex Legends è un battle royale free-to-play sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. Lanciato nel 2019, si distingue per il suo gameplay basato su "Leggende", personaggi con abilità uniche, e per la forte enfasi sul lavoro di squadra. Apex Legends vanta oltre 70 milioni di giocatori attivi che potranno godere di un nuovo evento a tempo limitato. "Anomalia Astrale",infatti, promette un'esperienza di gioco ricca di adrenalina e caos interdimensionale. L'evento riporta la modalità "Nostalgia Royale" con una significativa novità: la possibilità di giocarla su tutte le mappe Battle Royale attualmente disponibili.

Ecco il trailer dedicato all'evento

I giocatori avranno l'opportunità di rivivere le dinamiche di gioco originali di Apex Legends con "Nostalgia Royale". Questa modalità a tempo limitato riporta armi, leggende, abilità e regole che hanno caratterizzato le prime fasi del gioco. La novità principale risiede nell'estensione delle mappe disponibili: Canyon dei Re, Confini del Mondo, Olympus, Passo della Tempesta, la Luna distrutta e l'E-District saranno tutte teatro di questa esperienza nostalgica.

L'evento "Anomalia Astrale" offrirà inoltre la possibilità di ottenere 15 oggetti cosmetici a tema galattico, disponibili per un periodo limitato. Tra questi spiccano le skin "Anarconauta" per Alter e "Orizzonte oscuro" per Horizon, che rappresentano i premi più ambiti dell'evento.

Completando le sfide giornaliere, i giocatori guadagneranno "byte", una valuta speciale utilizzabile nel negozio delle ricompense di "Anomalia Astrale". Questo sistema permette ai giocatori di scegliere i premi che desiderano ottenere, offrendo una maggiore personalizzazione dell'esperienza di gioco.

Apex Legends: Dallo squarcio, che include l'evento "Anomalia Astrale", è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA app, Epic Games Store e Steam.