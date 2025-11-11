circle x black
Apple e Issey Miyake, nuova custodia per iPhone a 250 euro

La nuova collaborazione tra Issey Miyake e Cupertino trasforma l’iPhone in un accessorio da indossare: una “tasca” in maglia 3D che diventa parte dell’outfit

11 novembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple è abituata a collaborare con i marchi lifestyle, ma questa volta l’incontro è con uno dei nomi più iconici del design giapponese. Issey Miyake e Apple presentano iPhone Pocket, un accessorio che va oltre il concetto di cover e si avvicina alla moda funzionale. Una tasca in tessuto tridimensionale, elastica e minimalista, pensata per adattarsi a qualsiasi iPhone e a tutto ciò che normalmente finisce nelle nostre tasche.

screenshot 2025 11 11 alle 12.41.34

Il progetto nasce dall’idea di “a piece of cloth”, una filosofia che ha segnato la storia del brand giapponese: ridurre un oggetto complesso all’essenza di un unico pezzo di tessuto. Qui quella filosofia incontra l’universo Apple, trasformando l’iPhone in un oggetto da indossare. Il risultato è una struttura a coste che ricorda i celebri plissé del marchio, capace di espandersi e avvolgere lo smartphone come una seconda pelle. Quando il tessuto si tende, il contenuto rimane visibile con discrezione, lasciando intravedere lo schermo o gli oggetti conservati all’interno.

La versatilità è parte del suo DNA: iPhone Pocket può essere tenuto in mano come una mini-pouch, legato alla borsa o indossato a tracolla. Yoshiyuki Miyamae, design director del Miyake Design Studio, lo descrive come un invito all’interpretazione: “Il design lascia volutamente spazio alle possibilità personali. È un’esplorazione della gioia di indossare l’iPhone secondo il proprio stile.”

screenshot 2025 11 11 alle 12.41.22

iPhone Pocket è realizzata interamente in Giappone attraverso una complessa lavorazione in maglia 3D, risultato di ricerca e sviluppo che combina artigianalità e tecnologia tessile. Il tessuto è leggero, elastico e sorprendentemente resistente. L’accessorio arriva in una palette vivace, con colori che vanno dai toni agrumati alle sfumature più profonde. È disponibile con due tipologie di tracolla: una più corta, che richiama una borsetta compatta, e una lunga, da indossare a tracolla o crossbody. Tra lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon e black, è impossibile non trovare una combinazione in grado di dialogare con il proprio iPhone.

La disponibilità non sarà per tutti: iPhone Pocket è un prodotto in edizione limitata. Dal 14 novembre arriverà in una selezione di Apple Store nel mondo e su apple.com, inclusa l’Italia con Apple Piazza Liberty a Milano. Perfetta come idea regalo per il periodo natalizio, anche perché gli Apple Specialist in store offriranno consulenza per provare colori e lunghezze con il proprio iPhone, trasformando l’acquisto in una sorta di esperienza di styling tecnologico. Prezzo premium, com’è prevedibile: 159,95 € per il modello con tracolla corta, 249,95 € per quello con tracolla lunga.

