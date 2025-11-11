Apple e Issey Miyake, nuova custodia per iPhone a 250 euro

Apple è abituata a collaborare con i marchi lifestyle, ma questa volta l’incontro è con uno dei nomi più iconici del design giapponese. Issey Miyake e Apple presentano iPhone Pocket, un accessorio che va oltre il concetto di cover e si avvicina alla moda funzionale. Una tasca in tessuto tridimensionale, elastica e minimalista, pensata per adattarsi a qualsiasi iPhone e a tutto ciò che normalmente finisce nelle nostre tasche.

Il progetto nasce dall’idea di “a piece of cloth”, una filosofia che ha segnato la storia del brand giapponese: ridurre un oggetto complesso all’essenza di un unico pezzo di tessuto. Qui quella filosofia incontra l’universo Apple, trasformando l’iPhone in un oggetto da indossare. Il risultato è una struttura a coste che ricorda i celebri plissé del marchio, capace di espandersi e avvolgere lo smartphone come una seconda pelle. Quando il tessuto si tende, il contenuto rimane visibile con discrezione, lasciando intravedere lo schermo o gli oggetti conservati all’interno.

La versatilità è parte del suo DNA: iPhone Pocket può essere tenuto in mano come una mini-pouch, legato alla borsa o indossato a tracolla. Yoshiyuki Miyamae, design director del Miyake Design Studio, lo descrive come un invito all’interpretazione: “Il design lascia volutamente spazio alle possibilità personali. È un’esplorazione della gioia di indossare l’iPhone secondo il proprio stile.”

iPhone Pocket è realizzata interamente in Giappone attraverso una complessa lavorazione in maglia 3D, risultato di ricerca e sviluppo che combina artigianalità e tecnologia tessile. Il tessuto è leggero, elastico e sorprendentemente resistente. L’accessorio arriva in una palette vivace, con colori che vanno dai toni agrumati alle sfumature più profonde. È disponibile con due tipologie di tracolla: una più corta, che richiama una borsetta compatta, e una lunga, da indossare a tracolla o crossbody. Tra lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon e black, è impossibile non trovare una combinazione in grado di dialogare con il proprio iPhone.

La disponibilità non sarà per tutti: iPhone Pocket è un prodotto in edizione limitata. Dal 14 novembre arriverà in una selezione di Apple Store nel mondo e su apple.com, inclusa l’Italia con Apple Piazza Liberty a Milano. Perfetta come idea regalo per il periodo natalizio, anche perché gli Apple Specialist in store offriranno consulenza per provare colori e lunghezze con il proprio iPhone, trasformando l’acquisto in una sorta di esperienza di styling tecnologico. Prezzo premium, com’è prevedibile: 159,95 € per il modello con tracolla corta, 249,95 € per quello con tracolla lunga.