circle x black
Cerca nel sito
 

Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano

sponsor

Il CEO di Apple ha consegnato al presidente un oggetto simbolico realizzato interamente negli Stati Uniti, evidenziando il ruolo crescente della manifattura domestica nella strategia industriale dell’azienda e la volontà di consolidare i rapporti istituzionali con la nuova amministrazione

Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
07 agosto 2025 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca dedicata all’annuncio dei nuovi investimenti di Apple nella produzione statunitense, il CEO Tim Cook ha consegnato al presidente Donald Trump un oggetto celebrativo: un disco in vetro realizzato da Corning, montato su una base in oro 24 carati.

Il manufatto, descritto come “pezzo unico” da Apple, è un ampio disco di vetro con il logo della mela inciso al centro. Sulla parte superiore è riportato il nome di Donald Trump, mentre nella parte inferiore compaiono la firma, verosimilmente di Cook, la scritta “Made in USA” e l’anno 2025. Secondo quanto dichiarato dal CEO, il design è stato ideato da un ex caporale dei Marine ora impiegato in Apple, mentre la base dorata proviene dallo stato dello Utah.

Tim Cook è noto per la sua abilità nel coltivare rapporti con l’amministrazione Trump, un atteggiamento che altri dirigenti aziendali hanno cercato di imitare dopo la rielezione del presidente. Trump ha più volte minacciato l’introduzione di dazi contro Apple e altri produttori di smartphone, esortandoli a riportare la produzione sul suolo americano. Questo gesto simbolico, quindi, si inserisce in un più ampio contesto di relazioni strategiche e pressioni politiche legate al rilancio del manifatturiero negli Stati Uniti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Donald Trump Tim Cook targa oro made in USA iPhone
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza