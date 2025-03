Apple rinnova MacBook Air con M4 e la nuova colorazione celeste

Apple ha presentato oggi una nuova iterazione del suo popolare MacBook Air. L'aggiornamento introduce il chip M4 di Apple, una nuova opzione di colore e un prezzo di partenza rivisto, mantenendo inalterate le caratteristiche di design sottile e leggero che hanno reso questo portatile un successo globale. Il cuore del nuovo MacBook Air è il chip M4, che sostituisce il precedente M3. Apple dichiara che questo nuovo processore offre miglioramenti significativi nelle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. In particolare, l'azienda cita incrementi di velocità fino a due volte superiori rispetto ai modelli MacBook Air equipaggiati con il chip M1. Se confrontato con i modelli MacBook Air basati su processori Intel, il divario prestazionale è ancora più marcato, con un aumento fino a 23 volte in alcune attività.

Il chip M4 integra una CPU a 10 core, una GPU fino a 10 core e supporta fino a 32 GB di memoria unificata. Questo si traduce in una maggiore fluidità nelle operazioni quotidiane, come la navigazione web e l'utilizzo di applicazioni di produttività, ma anche in una migliore gestione di compiti più esigenti, come l'editing di foto e video. Apple sottolinea inoltre i vantaggi del Neural Engine integrato nel chip M4, che accelera le operazioni basate sull'intelligenza artificiale. Questo si traduce in miglioramenti in funzionalità come il ritocco fotografico automatico e la riduzione del rumore nei video. Nonostante l'aumento delle prestazioni, Apple dichiara un'autonomia della batteria fino a 18 ore. Questo dato, se confermato nell'uso reale, rappresenta un vantaggio significativo per chi utilizza il MacBook Air in mobilità.

Il design del MacBook Air rimane invariato, caratterizzato da un profilo sottile e leggero e dall'assenza di ventole di raffreddamento, grazie all'efficienza energetica del chip M4. Una novità estetica è l'introduzione della colorazione celeste, una tonalità blu metallizzata che si aggiunge alle esistenti opzioni mezzanotte, galassia e argento. Il cavo di ricarica MagSafe è coordinato con il colore del dispositivo. Il nuovo MacBook Air è disponibile in due dimensioni, 13 e 15 pollici. Il modello da 13 pollici ha un prezzo di partenza di 1.249€ (1.119€ per il settore Education), mentre il modello da 15 pollici parte da 1.549€ (1.419€ per il settore Education). I preordini sono già aperti, con disponibilità a partire dal 12 marzo. Il nuovo MacBook Air include una videocamera FaceTime HD a 12MP con la funzione "Inquadratura automatica", che mantiene il soggetto centrato durante le videochiamate. Un'altra novità è il supporto per due monitor esterni (oltre al display integrato), una caratteristica utile per chi necessita di uno spazio di lavoro esteso. Il nuovo modello supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e è munito di due porte Thunderbolt / USB 4.