circle x black
Cerca nel sito
 

Assegnato a Silvia Peppoloni il Distinguished Service Award 2026

sponsor

La Geological Society of London riconosce il contributo della ricercatrice dell'INGV per il ruolo pionieristico nella promozione della geoetica e il sostegno alla comunità scientifica internazionale

Assegnato a Silvia Peppoloni il Distinguished Service Award 2026
04 marzo 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il premio, istituito nel 1998 dalla Geological Society of London (GSL), rappresenta uno dei più alti onori conferiti a esperti che si sono distinti per il significativo contributo allo sviluppo delle geoscienze e per il rafforzamento dei legami interni alla comunità scientifica globale. L'annuncio, giunto da Roma il 4 marzo 2026, sottolinea il valore di un percorso professionale dedicato non solo alla conoscenza tecnica, ma anche all'integrazione di principi etici e sociali nella gestione delle risorse terrestri.

Silvia Peppoloni, già figura chiave nella fondazione dell'International Association for Promoting Geoethics (IAPG) e attualmente sua Presidente, è stata premiata per il suo approccio pionieristico nella ridefinizione della disciplina. La geoetica, al centro del suo operato, propone una sintesi tra rigore scientifico, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, temi oggi cruciali nel dibattito globale sui cambiamenti climatici e la gestione del territorio. Attraverso la guida di collaborazioni internazionali, la ricercatrice ha favorito la creazione di strutture accademiche e iniziative di divulgazione che hanno elevato la consapevolezza etica tra i professionisti del settore.

Oltre ai meriti puramente scientifici, la GSL ha inteso premiare l'impegno costante nella promozione di valori quali diversità, equità, inclusione e accessibilità all'interno dei laboratori e delle università. Un focus particolare è stato posto sul sostegno offerto a ricercatrici e ricercatori nelle fasi iniziali della loro carriera, garantendo un passaggio di competenze che guardi al futuro della categoria. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà il 17 giugno 2026 presso la Burlington House di Londra, sede storica della GSL, sancendo definitivamente il ruolo della geoetica come pilastro fondamentale delle moderne geoscienze.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Distinguished Service Award 2026 INGV Silvia Peppoloni Geological Society of London geoscienze
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza