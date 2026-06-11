Asus al Computex 2026: L'era della Private AI e la rivoluzione hardware locale

Al Computex 2026, Asus ridisegna i confini dell'informatica mettendo al centro la "Private AI", una filosofia strategica che sposta l'intelligenza artificiale dal cloud direttamente sui dispositivi locali. Sfruttando la potenza combinata delle Npu di ultima generazione e delle schede grafiche Nvidia GeForce Rtx, l'azienda introduce un ecosistema hardware che spazia dai laptop consumer Zenbook e Vivobook fino alle soluzioni per creatori ProArt e ai sistemi di sicurezza aziendale ExpertGuardian. La privacy e la sovranità del dato diventano pilastri fondamentali per il business, mentre il brand Republic of Gamers celebra vent'anni di innovazione presentando il colossale desktop Rog G1000, la console portatile Rog Xbox Ally X 20 e i Rog Xreal R1.