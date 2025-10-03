circle x black
Cerca nel sito
 

ASUS e l'affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook

sponsor

Il colosso taiwanese è il primo produttore informatico ad estendere la copertura su tutte le gamme consumer e gaming, puntando su qualità e durabilità

ASUS e l'affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook
03 ottobre 2025 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

ASUS ha segnato un punto di svolta nel panorama informatico, diventando il primo produttore del settore ad offrire una garanzia costruttore di tre anni su tutti i nuovi notebook. L'innovazione, che entra in vigore immediatamente, rafforza in modo significativo la reputazione di qualità, affidabilità e durabilità che da sempre contraddistingue il brand taiwanese, ponendo l'utente finale al centro delle sue strategie.

La nuova politica di assistenza riguarda la totalità dei notebook destinati al mercato consumer, includendo le prestigiose gamme Zenbook, Vivobook e ProArt, e le linee dedicate al gaming, ovvero ROG e ASUS TUF. L'estensione della garanzia è valida per i prodotti acquistati dopo l'1 ottobre presso la rete di rivenditori partner autorizzati o tramite ASUS eShop.

Copertura Estesa e Termini di Applicazione in Italia

L'introduzione della garanzia commerciale triennale sottolinea la fiducia riposta da ASUS nella longevità dei suoi componenti. La copertura, valida in Italia e riconosciuta a livello internazionale (salvo specifiche eccezioni), si applica al prodotto principale.

È fondamentale precisare che l'estensione non si applica ai componenti consumabili, come la batteria, che resta coperta per i canonici due anni. Inoltre, la garanzia commerciale di tre anni non è applicabile ai prodotti fabbricati prima del 01/01/2024.

Per usufruire della copertura aggiornata, l'utente dovrà registrare il notebook sulla propria area personale MyAsus, dove la validità verrà verificata e aggiornata dai team dell'azienda.

Per maggiori dettagli sui termini e le condizioni, gli utenti possono consultare la pagina dedicata: https://www.asus.com/it/content/3-year-warranty/.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ASUS garanzia Asus ROG ASUS TUF Zenbook Vivobook ProArt MyAsus notebook notebook ASUS garanzia
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza