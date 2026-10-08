ASUS Zenbook 14 - La recensione

Leggerezza, autonomia e intelligenza artificiale nel segno di Snapdragon: il notebook ASUS da 1,1 kg unisce display OLED e funzionalità Copilot+ PC, con oltre 30 ore di utilizzo e una vocazione che spazia dal lavoro all'intrattenimento

C'è una caratteristica che distingue un buon ultraportatile da un computer semplicemente compatto: la capacità di accompagnare la giornata senza imporre troppe rinunce. Si comincia magari con una riunione, si prosegue lavorando durante uno spostamento e si finisce per utilizzare lo stesso dispositivo per seguire una serie televisiva o organizzare le fotografie di un viaggio. In queste situazioni, la leggerezza conta quanto la qualità dello schermo, mentre l'autonomia può diventare importante almeno quanto la potenza di calcolo.

È su questo equilibrio che ASUS ha costruito lo Zenbook 14 UX3480QA, un notebook che abbina il processore Qualcomm Snapdragon X all'ecosistema Windows 11 Copilot+ PC, con un display OLED da 14 pollici e una struttura progettata per contenere peso e ingombri.

La configurazione oggetto della recensione è la UX3480QA-U1159W, nella colorazione Arctic Blue, equipaggiata con Snapdragon X X1-26-100, 16 GB di memoria LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11 Home per architettura ARM, una piattaforma sulla quale Microsoft e Qualcomm stanno sviluppando un ecosistema sempre più articolato di applicazioni e funzionalità di intelligenza artificiale.

Il peso parte da 1,1 kg e lo spessore varia tra 13,9 e 16,99 millimetri. Sono numeri che spiegano immediatamente la destinazione del prodotto, ma per comprenderne la filosofia bisogna partire dalla scelta dei materiali.

Ceraluminum, l'evoluzione di un materiale distintivo

Il Ceraluminum non è una novità assoluta per ASUS. Presentato nel giugno 2024 con lo Zenbook S 16 durante il Computex di Taipei e protagonista anche della stagione tecnologica dell'IFA di Berlino dello stesso anno, è diventato progressivamente uno dei tratti distintivi della ricerca del produttore taiwanese sui materiali.

Il nome richiama la combinazione tra ceramica e alluminio. Attraverso uno specifico trattamento superficiale, il metallo acquisisce una finitura dall'aspetto minerale, con una consistenza che ricorda la pietra naturale, senza rinunciare alla leggerezza tipica delle leghe di alluminio.Nello Zenbook 14, il Ceraluminum riveste la parte superiore della scocca, definendo un'estetica essenziale nella quale la finitura Arctic Blue della configurazione in esame assume un carattere particolarmente riconoscibile. ASUS attribuisce al materiale una riduzione del peso del 30% e una resistenza tre volte superiore rispetto all'alluminio convenzionale impiegato come riferimento. La documentazione tecnica descrive inoltre prove di resistenza ai graffi effettuate con chiavi e monete, cadute da 50 centimetri e 18.000 cicli di sfregamento della superficie.

A queste verifiche si aggiungono i test condotti secondo lo standard militare MIL-STD-810H, che comprendono sollecitazioni meccaniche, vibrazioni, variazioni di altitudine e temperature estreme. L'attenzione alla robustezza assume un significato preciso su un computer destinato a essere trasportato frequentemente. Con dimensioni di 311,12 x 215,89 millimetri, lo Zenbook 14 trova facilmente posto in uno zaino o in una borsa da lavoro, adattandosi tanto agli spostamenti quotidiani quanto ai viaggi più lunghi. La costruzione, però, racconta soltanto una parte della sua identità. L'altra riguarda la piattaforma hardware, scelta per conciliare capacità di elaborazione e consumi energetici contenuti.

Snapdragon X, l'efficienza al centro del progetto

Il processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 integra una CPU Oryon a otto core, una GPU Adreno e una NPU Hexagon dedicata all'accelerazione dell'intelligenza artificiale. È realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e adotta l'architettura ARM, sulla quale si basa questa generazione di Copilot+ PC. La configurazione UX3480QA-U1159W dispone di 16 GB di RAM LPDDR5X e di un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Una dotazione pensata per le attività che occupano gran parte della giornata digitale: navigazione con numerose schede aperte, documenti, fogli di calcolo, presentazioni, videoconferenze e gestione di contenuti multimediali.

La filosofia dello Snapdragon X emerge soprattutto nella continuità tra queste attività. Un professionista impegnato in una giornata di incontri può consultare documenti, preparare presentazioni, partecipare a videoconferenze e condividere materiali con i colleghi anche durante gli spostamenti. Uno studente passa dalle lezioni online alla preparazione di un elaborato, mentre chi lavora in ambito creativo alterna ricerca, scrittura e organizzazione dei contenuti digitali.

Windows 11 su ARM costituisce il punto di incontro tra questa architettura e il software utilizzato quotidianamente. Le applicazioni sviluppate nativamente per ARM64 sfruttano direttamente le caratteristiche della piattaforma, mentre grazie all'emulazione Prism numerosi programmi tradizionali per Windows funzionano anche su questa architettura. La scelta più efficace consiste quindi nel privilegiare, quando disponibili, le versioni ottimizzate delle applicazioni. Per chi utilizza programmi professionali specialistici, soprattutto se dipendono da driver o periferiche particolari, rimane utile verificare preventivamente la compatibilità.

La grafica Adreno integrata completa il sistema, occupandosi dell'elaborazione visiva, dell'accelerazione multimediale e delle applicazioni grafiche compatibili. Ne deriva un'architettura coerente con la vocazione dello Zenbook: offrire un ambiente di lavoro completo in un formato leggero, mantenendo l'attenzione sull'efficienza energetica.

Copilot+ PC, nuove possibilità per organizzare il lavoro

Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente lo Zenbook 14 è la presenza della NPU Qualcomm Hexagon da 45 TOPS, una capacità di elaborazione dedicata ai carichi di intelligenza artificiale che supporta direttamente sul dispositivo diverse funzioni dell'ecosistema Copilot+ PC. L'intelligenza artificiale diventa così una componente integrata nell'esperienza di Windows, con strumenti progettati per semplificare operazioni ricorrenti e introdurre nuovi metodi di gestione dei contenuti.

Live Captions, per esempio, genera sottotitoli e traduzioni in tempo reale durante la riproduzione dell'audio. Secondo la documentazione ASUS, il sistema supporta la traduzione del parlato da 44 lingue in sottotitoli in inglese e da 27 lingue in cinese.

Le applicazioni sono immediate: seguire una conferenza internazionale, comprendere meglio una lezione in lingua straniera o consultare contenuti audiovisivi senza interrompere continuamente la riproduzione.

Recall introduce invece un modo diverso di recuperare le informazioni. Attraverso istantanee dello schermo, la cui acquisizione richiede l'attivazione volontaria da parte dell'utente, il sistema ritrova contenuti visualizzati in precedenza utilizzando descrizioni in linguaggio naturale. Può rivelarsi utile quando si ricorda di aver consultato un grafico, un documento o una pagina web, ma non il nome del file o il sito sul quale era stato trovato. La funzione integra controlli dedicati alla privacy e alla protezione delle informazioni archiviate.

A queste tecnologie si affiancano Click to Do, che propone azioni contestuali su testi e immagini, e la ricerca migliorata di Windows, progettata per individuare documenti e contenuti attraverso descrizioni più naturali.

Anche la sicurezza fa parte dell'architettura. Il processore integra Microsoft Pluton, progettato per rafforzare la protezione delle informazioni sensibili, mentre la piattaforma risponde ai requisiti dei Secured-core PC.

Nel loro insieme, queste tecnologie invitano a considerare il notebook non soltanto come uno strumento sul quale eseguire programmi, ma come un ambiente digitale capace di offrire nuove modalità di accesso, organizzazione ed elaborazione delle informazioni.

Dalla scrittura alle immagini, l'AI come strumento creativo

Le funzionalità Copilot+ trovano applicazione anche nella produzione di contenuti. Con Cocreator, integrato in Microsoft Paint, uno schizzo e una descrizione testuale diventano il punto di partenza per sviluppare una rappresentazione grafica attraverso l'intelligenza artificiale.

Le funzioni Generative Fill ed Erase intervengono sulle immagini aggiungendo o rimuovendo elementi, mentre l'app Foto di Windows mette a disposizione strumenti come Restyle Image, Image Creator e Super Resolution.

Quest'ultima utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione delle immagini, con ingrandimenti fino a otto volte rispetto alle dimensioni iniziali. Le altre funzioni aprono la strada alla sperimentazione di nuovi stili visivi e alla generazione di contenuti partendo da indicazioni testuali. Si tratta di strumenti interessanti per chi prepara presentazioni, materiali didattici, bozze grafiche o contenuti destinati alla comunicazione digitale. Anche senza competenze specialistiche, l'utente può avvicinarsi alla creazione visiva e sviluppare rapidamente un'idea da perfezionare successivamente.

L'intelligenza artificiale interviene inoltre nelle videochiamate attraverso Windows Studio Effects. Funzioni come Eye Contact Enhanced e Portrait Light migliorano la resa dell'immagine, intervenendo sulla direzione apparente dello sguardo e sull'illuminazione del volto.

Lo Zenbook 14 integra una webcam Full HD con sensore a infrarossi, utilizzabile anche per l'autenticazione biometrica tramite Windows Hello. Il sistema ASUS AI Noise Cancelling offre inoltre diverse modalità di riduzione del rumore, comprese quelle dedicate a un singolo relatore o a più partecipanti.

L'aspetto più interessante di queste tecnologie consiste nella libertà di scoprirle gradualmente. Chi utilizza il computer prevalentemente per scrivere può iniziare dagli strumenti di ricerca e organizzazione, mentre chi lavora con immagini, video e presentazioni trova nelle funzioni creative un terreno da esplorare. Il valore dell'AI emerge soprattutto quando i nuovi strumenti entrano nelle abitudini quotidiane e rispondono a esigenze concrete.

Il display OLED, tra produttività e qualità delle immagini

L'esperienza d'uso dello Zenbook 14 passa anche attraverso il display ASUS OLED NanoEdge da 14 pollici, con risoluzione WUXGA di 1920 x 1200 pixel e rapporto d'aspetto 16:10.

Il formato offre uno spazio verticale maggiore rispetto al tradizionale 16:9, caratteristica particolarmente utile durante la lettura di documenti, la consultazione delle pagine web e la scrittura. La superficie disponibile mostra più righe di testo e agevola il lavoro con fogli elettronici e applicazioni che richiedono frequenti scorrimenti.

La tecnologia OLED aggiunge a questi vantaggi una qualità visiva caratterizzata da neri profondi, elevato contrasto e colori intensi. Il pannello raggiunge una copertura dichiarata del 100% dello spazio colore DCI-P3, con un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Attraverso ASUS Splendid, accessibile da MyASUS, si possono selezionare differenti modalità cromatiche, tra cui sRGB, DCI-P3, Display P3 e Native. La riproduzione dei colori si adatta così al tipo di contenuto, privilegiando per esempio sRGB nella preparazione di immagini per il web e DCI-P3 durante la visione di produzioni cinematografiche.

Il display presenta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, un tempo di risposta dichiarato di 0,2 millisecondi e una luminosità di 300 nit. ASUS ha quindi scelto una configurazione orientata alla qualità visiva e alla gestione dei consumi, in linea con la filosofia dell'ultraportatile.

Anche il comfort durante le sessioni prolungate ha ricevuto attenzione. Il pannello OLED offre, secondo ASUS, una riduzione del 70% delle emissioni di luce blu rispetto ai display LCD utilizzati come riferimento, con certificazione TÜV Rheinland.

La suite OLED Care integra inoltre funzioni dedicate alla conservazione del pannello nel tempo, tra cui sistemi di gestione dei pixel e l'attivazione di uno screensaver dopo periodi di inattività. Il risultato è uno schermo che trova una destinazione naturale sia nella produttività sia nell'intrattenimento, passando senza difficoltà dalla lettura di un documento alla visualizzazione di fotografie e filmati.

Tastiera e touchpad, i dettagli che accompagnano la scrittura

Quando si utilizza un notebook per molte ore, sono spesso i componenti con i quali si interagisce continuamente a determinare la qualità dell'esperienza. ASUS ha dedicato particolare attenzione alla tastiera ErgoSense, progettata per offrire un equilibrio tra precisione e comfort.

I tasti presentano una corsa di 1,7 millimetri, un passo di 19,5 millimetri e una leggera concavità di 0,1 millimetri. Sono caratteristiche studiate per favorire la digitazione, offrendo una superficie di contatto definita e un movimento dei tasti sufficientemente profondo per un dispositivo così sottile.

La configurazione UX3480QA-U1159W è destinata al mercato italiano e adotta una tastiera con layout nazionale, una scelta pratica per chi lavora quotidianamente con testi, documenti e corrispondenza. La superficie dei tasti è trattata per limitare la presenza delle impronte, mentre la progettazione del meccanismo contribuisce a contenere la rumorosità durante la scrittura.

Accanto alla tastiera trova posto il touchpad ErgoSense da 127 x 78,47 millimetri, caratterizzato da una superficie ampia e dal supporto alle Smart Gestures. Scorrendo lungo i bordi si regolano il volume, la luminosità dello schermo e l'avanzamento dei contenuti video. Piccole scorciatoie che rendono più immediata la gestione delle funzioni utilizzate frequentemente, senza ricorrere ogni volta ai menu di Windows.

Sono dettagli che acquistano importanza soprattutto durante gli spostamenti, quando non si dispone di un mouse esterno e il notebook deve offrire un'esperienza completa attraverso i propri sistemi di input.

Connettività e integrazione con gli altri dispositivi

La compattezza dello Zenbook 14 non ha comportato la rinuncia alle connessioni più utilizzate. Il notebook dispone di due porte USB-C 3.2 Gen 2 con supporto DisplayPort 1.4 e Power Delivery, una USB-A 3.2 Gen 1, una HDMI 2.1 TMDS e un connettore audio combinato da 3,5 millimetri.

La presenza di HDMI e USB-A rappresenta un vantaggio concreto per chi utilizza il computer in ambienti differenti. Collegare un proiettore durante una presentazione, trasferire documenti da una memoria USB o utilizzare una periferica tradizionale diventa più semplice, senza dipendere necessariamente da adattatori. Le porte USB-C gestiscono sia l'alimentazione sia il collegamento a monitor compatibili, facilitando il passaggio da una configurazione mobile a una postazione di lavoro con schermo esterno e accessori dedicati.

Sul fronte wireless sono presenti Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Microsoft Phone Link integra alcune funzioni dello smartphone nell'ambiente Windows, mentre Snapdragon Seamless offre strumenti di comunicazione e continuità tra dispositivi compatibili.

La transizione dal lavoro in mobilità a una scrivania attrezzata costituisce uno dei punti di forza della categoria degli ultraportatili. Lo Zenbook 14 interpreta questa esigenza con una dotazione che mantiene un buon equilibrio tra modernità e praticità.

Intrattenimento, il lato multimediale dello Zenbook

Terminata la giornata lavorativa, lo stesso display OLED utilizzato per documenti e presentazioni diventa il centro di un'esperienza dedicata all'intrattenimento. La qualità dei neri e l'elevato contrasto valorizzano soprattutto film e serie televisive con una fotografia elaborata, mentre la copertura DCI-P3 arricchisce la riproduzione cromatica. Durante un viaggio in treno o una serata lontano da casa, il formato da 14 pollici si presta alla visione di contenuti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, mantenendo la praticità di un dispositivo leggero e facilmente trasportabile.

Il comparto audio comprende due altoparlanti multi-magnete con supporto Dolby Atmos, una soluzione pensata per offrire una riproduzione coinvolgente anche attraverso gli speaker integrati. La tecnologia Snapdragon Sound amplia le opportunità di ascolto con auricolari compatibili, risultando interessante per musica, film e contenuti audiovisivi.

Lo Zenbook 14 trova spazio anche nel gaming, soprattutto attraverso titoli leggeri, produzioni indipendenti e giochi accessibili tramite browser. Per ampliare l'offerta di intrattenimento entra in gioco il cloud gaming, che esegue i videogiochi su server remoti e ne trasmette il flusso video attraverso Internet. Servizi come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW aprono l'accesso a esperienze videoludiche più impegnative dal punto di vista grafico, sfruttando la qualità dello schermo e la connettività del notebook.

In questo modo, il computer mantiene una vocazione prevalentemente orientata alla produttività, ma si presta anche al tempo libero, dalla visione di un film all'ascolto di musica fino a una sessione di gioco.

Studio e formazione, la mobilità al servizio dell'apprendimento

Le caratteristiche dello Zenbook 14 si prestano anche a un impiego nel mondo della formazione, dove leggerezza, autonomia e strumenti digitali possono fare la differenza. Uno studente universitario può trasportarlo quotidianamente tra casa, lezioni e biblioteca, utilizzandolo per prendere appunti, consultare dispense, organizzare bibliografie e preparare presentazioni.

Il display 16:10 favorisce la lettura dei documenti, mentre la tastiera ErgoSense offre caratteristiche adatte alla scrittura prolungata. Il lavoro con più applicazioni contemporaneamente agevola inoltre la consultazione parallela di materiali didattici, strumenti di ricerca e documenti personali.

Le funzionalità Copilot+ aggiungono nuovi strumenti. Live Captions supporta la comprensione di contenuti in lingua straniera, mentre la ricerca intelligente e l'organizzazione delle informazioni introducono modalità differenti di gestione del materiale di studio.

La webcam Full HD, le funzioni Windows Studio Effects e la riduzione del rumore assistita dall'AI completano una dotazione utile anche per lezioni a distanza, seminari e attività collaborative. L'intelligenza artificiale assume così il ruolo di strumento complementare all'apprendimento, affiancando lo studente nella ricerca, nella comprensione dei contenuti e nella preparazione di materiali didattici.

Autonomia e ricarica, la libertà di lavorare più a lungo

La mobilità dello Zenbook 14 trova uno dei suoi argomenti principali nella batteria da 50 Wh e nell'efficienza energetica della piattaforma Snapdragon X. ASUS dichiara oltre 30 ore di autonomia nelle condizioni di prova previste dal produttore, un dato che evidenzia l'attenzione riservata alla riduzione dei consumi.

Il vantaggio di un'autonomia elevata emerge soprattutto quando la giornata si svolge lontano da una postazione fissa. Durante una trasferta, per esempio, si possono alternare lavoro in treno, riunioni, consultazione di documenti e attività serali senza organizzare ogni spostamento attorno alla disponibilità di una presa elettrica. La ricarica avviene attraverso USB-C. ASUS ha previsto un alimentatore da 68 W e il supporto alla tecnologia Easy Charge, compatibile con caricabatterie Power Delivery e altre soluzioni di alimentazione adeguate.

Attraverso MyASUS si gestiscono le modalità di ricarica della batteria, scegliendo impostazioni orientate alla massima autonomia oppure alla conservazione della capacità nel tempo. ASUS dichiara fino a 1.200 cicli di ricarica nei propri test di laboratorio, confermando l'attenzione riservata anche alla durata del componente. L'autonomia effettiva dipende dalle attività svolte, dalla luminosità dello schermo e dalle condizioni di utilizzo, ma è evidente come l'efficienza energetica costituisca uno degli elementi attorno ai quali è stato sviluppato il progetto.

L'ecosistema ASUS, tra organizzazione e gestione del computer

L'esperienza dello Zenbook 14 non si esaurisce nelle caratteristiche hardware. ASUS affianca al sistema operativo una serie di applicazioni progettate per semplificare la gestione del dispositivo e dei contenuti.

StoryCube, per esempio, utilizza funzionalità di intelligenza artificiale per organizzare fotografie e video attraverso criteri come data, posizione geografica e caratteristiche riconosciute nelle immagini. Per chi torna da un viaggio o da un evento con centinaia di fotografie, raccolte, cronologie e mappe agevolano la selezione dei contenuti da conservare o condividere.

ScreenXpert 3.0 è invece dedicato alla gestione delle finestre e delle applicazioni, anche quando il notebook viene collegato a uno schermo esterno. Gli strumenti disponibili aiutano a organizzare il desktop, distribuire le finestre e accedere rapidamente ai comandi di fotocamera e microfono.

MyASUS riunisce le funzioni di controllo del sistema, dalle impostazioni del display ai profili energetici, fino alla diagnostica e alla gestione della batteria.Questi strumenti danno forma a un ambiente coerente, nel quale il notebook si adatta alle attività e alle preferenze dell'utente.

Assistenza e servizi, il supporto oltre l'acquisto

Nella valutazione di un computer portatile merita attenzione anche l'insieme dei servizi che accompagnano il prodotto nel tempo. ASUS mette a disposizione canali di assistenza online e telefonica, strumenti di supporto alla scelta del dispositivo e funzionalità di diagnostica integrate nell'applicazione MyASUS. Attraverso quest'ultima si consultano le informazioni sulla garanzia e si accede alle procedure di supporto tecnico.

L'offerta comprende inoltre ASUS Premium Care, con servizi opzionali che possono includere estensioni della garanzia e protezione contro i danni accidentali, secondo le condizioni previste per i singoli prodotti. È un ecosistema che completa l'esperienza d'acquisto, affiancando alle caratteristiche tecniche strumenti utili per la gestione e la manutenzione del computer.

Lo Zenbook 14 UX3480QA-U1159W interpreta una precisa idea di computer portatile: un dispositivo leggero, curato nella costruzione e capace di adattarsi alle attività che accompagnano la giornata, dal lavoro alla formazione fino all'intrattenimento.

Il Ceraluminum definisce un'identità estetica riconoscibile, mentre il processore Snapdragon X X1-26-100 introduce un'architettura orientata all'efficienza energetica. I 16 GB di memoria e l'SSD da 512 GB costituiscono una configurazione equilibrata per la produttività quotidiana, affiancata da un display OLED che valorizza tanto la lettura dei documenti quanto la fruizione dei contenuti multimediali.

Le funzionalità Copilot+ PC rappresentano una delle direzioni più interessanti del prodotto. Ricerca intelligente, traduzioni, elaborazione delle immagini e strumenti per le videochiamate invitano a scoprire un modo più articolato di utilizzare il computer, integrando progressivamente l'intelligenza artificiale nelle proprie attività.

Anche gli elementi apparentemente più tradizionali, come la tastiera, il touchpad e la dotazione di porte, partecipano alla riuscita del progetto, perché rendono pratico il notebook in contesti differenti. L'architettura ARM suggerisce di privilegiare applicazioni ottimizzate e di verificare la compatibilità degli eventuali software specialistici, mentre la memoria integrata da 16 GB rende utile valutare fin dall'acquisto le proprie necessità future.

A caratterizzare maggiormente lo Zenbook rimane però la combinazione tra leggerezza e autonomia dichiarata. La promessa di oltre 30 ore di utilizzo sintetizza l'ambizione di ASUS: offrire un computer che accompagni l'utente durante la giornata, riducendo la dipendenza dalla presa elettrica e lasciando maggiore libertà nell'organizzazione delle attività. ASUS Zenbook 14 UX3480 è disponibile in diverse configurazioni, con processori Qualcomm Snapdragon, AMD e Intel, offrendo la possibilità di scegliere la piattaforma più adatta alle proprie esigenze.