Audible lancia Poirot a Styles Court di Agatha Christie con Claudio Santamaria

Un cast d'eccezione con Claudio Santamaria, Alessandra Mastronardi, Alberto Boubakar Malanchino e Mara Maionchi dà vita ai personaggi iconici di Agatha Christie in un'esperienza audio immersiva in Dolby Atmos

Audible.it, società Amazon specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti audio d'intrattenimento, annuncia oggi il lancio di "Poirot a Styles Court", una serie audio Audible Original basata sul romanzo d'esordio di Agatha Christie. L'opera, disponibile in esclusiva sulla piattaforma, segna la prima apparizione dell'iconico investigatore Hercule Poirot, trasportando gli ascoltatori nell'atmosfera del giallo classico attraverso un'esperienza sonora immersiva. Pubblicato originariamente nel 1920, il romanzo introduce il personaggio di Poirot sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale. Arthur Hastings, ufficiale inglese in convalescenza, viene ospitato a Styles Court, dimora di campagna nell'Essex. L'apparente tranquillità della residenza viene presto turbata dall'avvelenamento della proprietaria, Emily Inglethorp, dando il via a una complessa indagine condotta dall'infallibile Poirot.

La versione audio italiana vanta un cast vocale di rilievo: Claudio Santamaria presta la voce a Hercule Poirot, mentre Alberto Boubakar Malanchino interpreta Arthur Hastings. Alessandra Mastronardi dà voce a Evelyn Howard e Mara Maionchi a Emily Inglethorp. La produzione Audible Original si avvale della tecnologia Dolby Atmos per creare un ambiente sonoro tridimensionale e coinvolgente. Il sound design, curato da John Wakefield, contribuisce a intensificare la suspense e il mistero della narrazione. L'adattamento del testo originale è opera di Anna Lea, con la traduzione italiana affidata a Valeria Marcheggiani e Roberto Malini. La regia originale è di Alice Lowe, mentre Marco Mete ha diretto il doppiaggio italiano.

La colonna sonora originale, prodotta da Claire Broughton, è stata composta da Johnny Flynn in collaborazione con Joe Zeitlin, arricchendo ulteriormente l'esperienza auditiva. "Poirot a Styles Court" segue il successo internazionale dell'audiolibro, già disponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e recentemente lanciato in Spagna. La versione tedesca è prevista per giugno. L'opera si inserisce nell'ampio catalogo di Audible.it, consolidando l'impegno della piattaforma nell'offrire contenuti audio di alta qualità e produzioni originali.