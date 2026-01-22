Audit, Crescentino (Assirevi): "Elemento umano resta centrale anche in era digitale"

In un contesto in cui il lavoro di revisione si confronta con le grandi trasformazioni legate all'evoluzione tecnologica, "è necessario ricordare la centralità dell'elemento umano: quanto più cresce la rilevanza del dato tecnologico, altrettanto - e forse in maggior misura - cresce l'importanza dell'elemento di giudizio professionale umano, il fulcro intorno al quale ruota tutta l'attività di revisione". Sono le parole di Gianmario Crescentino, presidente Assirevi, all'evento 'Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione', organizzato a Milano da Assirevi - Associazione italiana delle società di revisione legale.