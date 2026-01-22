Audit, Savoca (EY Italia): "Revisore deve coniugare competenze tradizionali e digitali"

"Le competenze oggi richieste al revisore sono sia quelle tradizionali - di tipo economico, giuridico e contabile - sia quelle incentrate sull'analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati". Queste skills sono "anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo". A dirlo Giuseppe Savoca, Coo EY Italia, all'evento 'Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione', organizzato a Milano da Assirevi - Associazione italiana delle società di revisione legale.