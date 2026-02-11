Autonomia strategica e digitale: l'Italia punta su alleanze e cabine di regia

Presso la Camera dei Deputati, esperti e istituzioni si sono confrontati sulla sovranità tecnologica nazionale. Al centro del dibattito: open source, competenze certificate e gestione del cloud

La sovranità tecnologica e la sicurezza dei dati si confermano pilastri centrali dell'agenda politica ed economica nazionale. Durante il convegno “Un sistema di alleanze per l’autonomia strategica”, tenutosi presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, istituzioni e aziende hanno discusso modelli operativi per rafforzare la postura digitale dell’Italia nel contesto geopolitico attuale.

L’evento, promosso dall'On. Guerino Testa e organizzato da Alé Comunicazione, ha delineato la necessità di un approccio pragmatico che armonizzi le soluzioni tecnologiche esistenti con la tutela degli asset nazionali.

Trasparenza del dato e valorizzazione del talento

Il primo asse della discussione ha riguardato la protezione del dato come fondamento di sovranità. L'adozione di standard aperti è emersa come una delle soluzioni tecniche più rilevanti per garantire l'indipendenza dai grandi player extranazionali.

In questo ambito, Giulio Covassi (Kiratech) ha sottolineato come "l'adozione di soluzioni open source gioca un ruolo chiave in questo contesto, permettendoci di avere maggiore trasparenza e sicurezza. Inoltre, è essenziale valorizzare i talenti del settore ITC in Italia". L'obiettivo è creare un ecosistema che trattenga le competenze professionali giovani all'interno dei confini nazionali.

Certificazioni e conformità normativa

Un secondo punto critico riguarda la misurabilità delle competenze nella cybersicurezza, elemento essenziale per rispondere alle direttive europee come la NIS2. L'autonomia non dipende solo dai software, ma dalla qualifica delle risorse umane.

Secondo il Prof. Antonio Capobianco (Fata Informatica), "l’autonomia strategica non si costruisce solo con le tecnologie, ma con competenze certificate e riconoscibili. Standard come UNI 11621-4:2024 e UNI 11506:2021 [...] rendono le professionalità cyber misurabili e affidabili". Tali parametri permettono di costruire una filiera digitale basata sulla fiducia e sulla resilienza tecnica.

Equilibrio tra innovazione e controllo

La sfida del Cloud e dell'Intelligenza Artificiale impone un bilanciamento tra l'efficienza delle soluzioni globali e la necessità di mantenere il governo delle informazioni sensibili. Maurizio Nasso (Olidata) ha evidenziato che "il cloud e l’intelligenza artificiale offrono opportunità enormi, ma devono essere adottati senza rinunciare al controllo strategico", ponendo l'accento sulla responsabilità degli enti nel mantenere il presidio dei propri archivi digitali.

Prospettive: cabine di regia verticali

A chiusura dei lavori, è emersa la proposta operativa di Robert Hassan (Alé Comunicazione) per superare i tavoli di confronto generici attraverso l'istituzione di cabine di regia verticali. Tali organi, composti da soggetti pubblici e privati, dovrebbero operare su aree strategiche specifiche per accelerare la digitalizzazione sicura del Paese. Questa struttura permetterebbe all'Italia di consolidare il proprio ruolo nel panorama internazionale, costruendo tecnologie più autonome e bilanciate.