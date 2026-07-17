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Bethesda annuncia Fallout 5 mentre Xbox taglia migliaia di posti

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Il colosso videoludico conferma nuovi progetti tra remaster e sequel attesi da anni. L'operazione arriva nel pieno di licenziamenti e proteste dei dipendenti

Bethesda annuncia Fallout 5 mentre Xbox taglia migliaia di posti
17 luglio 2026 | 17.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Microsoft ha scelto uno dei momenti più delicati della sua storia recente per rilanciare l'immagine di Xbox. Mentre l'azienda porta avanti un piano di ristrutturazione che prevede circa 3.200 licenziamenti nell'arco di un anno, con tagli pesanti in studi storici come id Software e Obsidian Entertainment, Bethesda Game Studios (parte del conglomerato games di Microsoft) ha annunciato una serie di progetti futuri, inclusa la conferma ufficiale di Fallout 5.

L'annuncio, diffuso attraverso i canali social di Bethesda, arriva a più di dieci anni dall'uscita di Fallout 4, capitolo che nel 2015 ha segnato l'ultimo episodio principale della saga. Da allora il franchise si è mantenuto vivo grazie allo spin-off online Fallout 76 e alla serie televisiva live-action prodotta per Amazon Prime Video.

Todd Howard, direttore di Bethesda, ha commentato la scelta di puntare su più fronti contemporaneamente: "Stiamo investendo più a fondo nei mondi che i giocatori amano, dando ai creatori un ruolo più grande nel plasmare le loro esperienze e avvicinando i nostri team per portarvi i giochi prima, supportarli più a lungo e continuare a costruirli insieme a voi per decenni a venire". Sul nuovo capitolo della serie post-apocalittica, tuttavia, i dettagli restano scarsi: il progetto si troverebbe ancora in fase di preproduzione, e Howard si è limitato a definirlo "una destinazione a lungo termine", pur ribadendo che "Fallout è oggi una delle nostre priorità principali".

Le novità non si fermano qui. Howard ha rivelato che anche Obsidian Entertainment, lo studio dietro Fallout: New Vegas del 2010, sta sviluppando un nuovo capitolo della serie, senza fornire ulteriori dettagli oltre alla promessa di comunicazioni future. Sono inoltre in lavorazione i remaster di Fallout 3 e di New Vegas, entrambi ancora privi di una data di uscita.

Capitolo a parte merita The Elder Scrolls VI, annunciato nel lontano 2018 e da allora avvolto nel silenzio. Howard non ha fornito una finestra di lancio, ma ha confermato che il gioco condividerà la stessa piattaforma tecnologica di Fallout 5 e resta "il principale obiettivo di sviluppo di oggi, con la maggior parte del team attualmente al lavoro sul prossimo capitolo della saga". Secondo il direttore, la produzione procederebbe secondo i piani: "Siamo dove avevamo previsto di essere, amiamo come sta venendo e ci giochiamo ogni giorno".

Le dichiarazioni si inseriscono nella strategia più ampia delineata dalla CEO di Xbox Asha Sharma, che ha indicato come priorità la concentrazione sui franchise più redditizi, con l'obiettivo dichiarato di rendere Xbox "una delle poche aziende capaci di intrattenere più di un miliardo di persone al giorno". Bethesda, acquisita da Microsoft insieme alla società madre ZeniMax per 7,5 miliardi di dollari nel 2021, rientra pienamente in questa visione.

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