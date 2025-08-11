circle x black
Campionati Mondiali Pokémon 2025, tutto pronto per lo show di Anaheim

Dal 15 al 17 agosto, migliaia di allenatori si sfideranno in California. Ecco la guida completa per non perdersi un minuto di competizione, le dirette su Twitch e YouTube e le ricompense digitali in palio

11 agosto 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Migliaia di Allenatori da ogni parte del globo si stanno preparando per Anaheim, in California, dove dal 15 al 17 agosto si terranno i Campionati Mondiali Pokémon 2025. Un evento che promette tre giorni di competizione serrata e adrenalina, pronto a incoronare i migliori giocatori del pianeta in una varietà di titoli, dai videogiochi ai giochi di carte.

Per tutti gli Allenatori, i Campionati Mondiali Pokémon 2025 si preannunciano come un vero e proprio festival del divertimento. La competizione abbraccia, infatti, l'intero universo del franchise, mettendo alla prova i partecipanti in diverse discipline. Dalle lotte strategiche dei videogiochi principali, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, alle intricate partite del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), con un'attenzione particolare alle versioni digitali GCC Live e GCC Pocket. Non mancheranno, ovviamente, le sfide di Pokémon GO, perfette per chi ama l'azione in mobilità, e le battaglie di squadra in Pokémon UNITE, il MOBA che ha conquistato tantissimi appassionati.

E l'emozione non è riservata solo a chi è presente ad Anaheim. Chi seguirà l'evento comodamente da casa avrà la possibilità di ricevere ricompense digitali in tutti questi titoli.

Per scoprire tutti i dettagli su come riscattare tali premi, è sufficiente consultare la pagina ufficiale dedicata . Per gli appassionati che non potranno essere presenti di persona, l'esperienza non sarà meno coinvolgente. L'intero evento sarà trasmesso in diretta su Twitch e YouTube, con una copertura dedicata a ciascun gioco e la possibilità di ottenere esclusive ricompense digitali semplicemente seguendo lo streaming ufficiale o le dirette dei co-streamer selezionati.

Per non perdere nemmeno un momento delle sfide, ecco dove consultare il programma completo delle dirette, con gli orari indicati in fuso orario italiano.

L'appuntamento è fissato per tutti i fan che vorranno seguire in tempo reale le gesta dei migliori giocatori del mondo, pronti a contendersi il titolo di campione del mondo Pokémon 2025.

