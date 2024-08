Castlevania Dominus Collection, tre classici tornano su console e PC

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato la disponibilità di "Castlevania Dominus Collection", un nuovo pacchetto di giochi già scaricabile digitalmente su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. La collezione include tre titoli della serie Castlevania, originariamente pubblicati per Nintendo DS tra il 2005 e il 2008: "Castlevania: Dawn of Sorrow", "Castlevania: Portrait of Ruin" e "Castlevania: Order of Ecclesia". Questi giochi rappresentano i principali contenuti della raccolta, a cui si aggiungono due titoli bonus: "Haunted Castle", versione arcade di Castlevania, e "Haunted Castle Revisited", una versione rivisitata e ridisegnata del classico arcade.

"Castlevania Dominus Collection" introduce diverse funzionalità volte a migliorare l’esperienza di gioco, tra cui la possibilità di riavvolgere il gioco, salvare e caricare le partite in qualsiasi momento. Il layout dei controlli e la visualizzazione a doppio schermo sono completamente personalizzabili. Inoltre, è presente una modalità galleria che permette di visualizzare illustrazioni inedite, bozzetti di sviluppo, istruzioni e confezioni originali. Un'enciclopedia inclusa nella collezione offre un compendio dettagliato di informazioni riguardanti nemici, equipaggiamenti, oggetti e altro ancora. I giocatori potranno anche ascoltare le tracce audio originali dei giochi e creare playlist personalizzate utilizzando il lettore musicale integrato.