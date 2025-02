Centenario Camilleri: Montalbano e altri successi in esclusiva su Audible

Un progetto per riscoprire Camilleri e i protagonisti del giallo italiano, da Montalbano a Schiavone

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, Audible ha annunciato un'iniziativa volta a celebrare l'opera dell'autore siciliano, figura di spicco della letteratura italiana contemporanea. La piattaforma renderà disponibili in esclusiva trenta audiolibri, spaziando dalle indagini del commissario Montalbano ai romanzi storici, dagli scritti di impegno civile a opere meno note al grande pubblico. Parallelamente, Audible amplierà il proprio catalogo con oltre settanta titoli provenienti dalla casa editrice Sellerio, con un'attenzione particolare al genere giallo. Tra le nuove uscite, spicca "La fame del cigno" di Luca Mercadante, interpretato dalla voce di Michele Albani. Un evento speciale presso il Circolo dei Lettori di Torino, previsto per il 19 marzo, vedrà autore e narratore discutere del processo creativo che porta un romanzo dalla pagina all'audio.

L'iniziativa di Audible si propone di offrire al pubblico un'esperienza di ascolto immersiva, dando voce a personaggi iconici del panorama letterario italiano e internazionale. Saranno disponibili, tra gli altri, i romanzi di Antonio Manzini dedicati a Rocco Schiavone, le storie del BarLume di Marco Malvaldi, le indagini degli ispettori Morse e Spotorno di Colin Dexter e Santo Piazzese, e le opere di Dolores Hitchens con protagonista Miss Rachel e la sua gatta Samantha. Inoltre, il pubblico avrà l'opportunità di riscoprire il lato "giallista" di Alessandro Barbero con i suoi romanzi "Brick for stone" e "Romanzo russo". I primi sei audiolibri di Andrea Camilleri saranno disponibili a partire dall'8 maggio, in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro di Torino.