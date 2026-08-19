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ChatGPT Ads arriva in Europa

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OpenAI estende ChatGPT Ads in 31 Paesi europei per gli utenti dei piani gratuiti, dopo sei mesi di test nel mercato statunitense

ChatGPT Ads arriva in Europa
19 agosto 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A sei mesi dall'avvio dei test preliminari condotti negli Stati Uniti, OpenAI ha annunciato l'espansione della propria piattaforma pubblicitaria, ChatGPT Ads, all'interno di 31 mercati europei, inclusi Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria. L'accesso iniziale per gli inserzionisti avverrà tramite la divisione OpenAI Ads Solutions e una rete di agenzie partner, mentre l'introduzione della modalità autonoma in self-service attraverso la gestione Ads Manager è prevista nel corso della stagione estiva. L'integrazione degli annunci risponde alla strategia aziendale di sostenere i costi di accesso gratuito e a basso costo alla tecnologia, limitando la visualizzazione dei contenuti sponsorizzati agli utenti registrati ai piani Free e Go.

I profili sottoscritti ai livelli a pagamento Plus, Pro ed Enterprise manterranno invece un'esperienza del tutto priva di inserzioni. Sul piano operativo e della tutela della riservatezza, la società ha specificato che le conversazioni rimarranno private, i dati personali non saranno oggetto di vendita a terzi e i contenuti pubblicitari saranno chiaramente distinti rispetto alle risposte generate dal modello di intelligenza artificiale, senza influenzare l'esito dell'elaborazione delle informazioni. Gli utenti conserveranno inoltre la gestione delle impostazioni relative alla personalizzazione degli annunci.

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Nel corso dei primi sei mesi di sperimentazione, l'infrastruttura ha integrato nuove funzionalità tecniche dedicate alla misurazione dei risultati commerciali, passando dalle opzioni basate su costo per mille impression e costo per clic a strumenti avanzati di ottimizzazione delle conversioni. Sono state inoltre introdotte funzioni di geolocalizzazione, segmentazione del pubblico e tracciamento tramite la tecnologia proprietaria OpenAI Pixel e interfacce di programmazione dedicate.

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