CrossConnect, otto startup IA per le infrastrutture

CrossConnect Expo, evento di chiusura del terzo percorso di accelerazione promosso da CDP Venture Capital, gestito in co-investimento da Plug and Play ed ELIS e supportata da partner industriali quali Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Eni tramite Joule, a.Quantum del Gruppo Acea, Sonatrach Raffineria Italiana e Pirelli, ha visto la presentazione dei progetti pilota sviluppati da otto startup costituite tra il 2024 e il 2026. Ciascuna realtà ha ricevuto centocinquantamila euro tra capitale e servizi di supporto per completare la fase di dimostrazione operativa e la verifica dei requisiti di mercato, accedendo alla possibilità di successivi investimenti di follow-on fino a quattrocentomila euro.

Le tecnologie selezionate affrontano le sfide di modernizzazione, manutenzione e sicurezza degli impianti industriali e delle reti di trasporto. Nel dettaglio, le soluzioni spaziano dalla piattaforma geospaziale di GeospatialX alle tecnologie di protezione informatica per macchinari industriali operata da Hystrix, fino ai sistemi di localizzazione in assenza di segnale satellitare progettati da Localyte. Sul fronte della sostenibilità e delle operazioni di ripristino, New Water Labs opera su processi di potabilizzazione e accesso alle risorse idriche, mentre Renovo ha sviluppato un sistema robotico automatizzato per lo smontaggio dei moduli fotovoltaici a fine vita. La salvaguardia dei settori strategici include inoltre i veicoli sottomarini autonomi di Seamorph destinati al monitoraggio dei condotti marini, la sensoristica di percezione dei materiali per la robotica sviluppata da Thelia e i moduli di intelligenza artificiale integrati nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici da parte di WaveLAB.

Il manager di Plug and Play Catania Giuseppe Idone ha affermato: “Le startup del terzo batch dimostrano che oggi innovare nelle infrastrutture significa rendere strade, reti e impianti intelligenti, sicuri e sostenibili. Siamo fieri di averne supportato lo sviluppo non solo attraverso l'investimento e un programma di accelerazione dedicato, ma anche grazie al dialogo con l'ecosistema di grandi aziende, investitori, università e mentor costruito da CrossConnect”.

Il responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Stefano Molino ha precisato il ruolo strategico dell'iniziativa per i settori dell'energia e dei trasporti: "CrossConnect ha saputo ritagliarsi un ruolo di riferimento nazionale nello sviluppo di soluzioni infrastrutturali avanzate, in particolare per i settori dei trasporti e dell’energia. È su queste basi che guardiamo con convinzione alle startup del terzo batch: realtà tecnologiche che, anche grazie all’intelligenza artificiale, trasformano sfide ambientali e di sicurezza in soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e protetto”.

L'integrazione tra fase di sperimentazione e adozione su larga scala è stata richiamata dall'innovation program manager di ELIS Innovation Hub Andrea Scarano: “Con CrossConnect abbiamo accompagnato otto startup nello sviluppo di progetti pilota con grandi aziende, affrontando sfide industriali concrete. La sperimentazione, però, è solo il primo passo. Il nostro obiettivo è favorire l’adozione di queste tecnologie su scala industriale, creando le condizioni perché possano arrivare sul mercato. Per riuscirci, è fondamentale affiancare alla collaborazione con le aziende investimenti e opportunità commerciali che consentano alle startup di crescere e diventare competitive”.

L'evento si è completato con una serie di confronti tecnici focalizzati sulle infrastrutture hardware dell'algoritmo, sull'elaborazione dei dati a livello locale e sul trasferimento delle tecnologie deep tech dai laboratori di ricerca ai contesti di produzione industriale.