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CTS Group porta in Italia il modello integrato "Design & Build" per i data center

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Il contractor globale specializzato in infrastrutture digitali inaugura a Milano la filiale italiana, per rispondere alla domanda di capacità di calcolo per cloud e intelligenza artificiale

CTS Group porta in Italia il modello integrato
02 ottobre 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il contractor internazionale CTS Group, specializzato nello sviluppo di infrastrutture per data center, ha annunciato l'ingresso nel mercato italiano con l'apertura della filiale CTS Europe Italy a Milano, in Viale Francesco Restelli 3/7, evento celebrato il primo ottobre 2026 alla presenza del management aziendale e dei rappresentanti del settore. L'espansione nel polo milanese punta a intercettare la crescente domanda di capacità di calcolo generata dallo sviluppo dei servizi cloud e dei modelli di intelligenza artificiale attraverso un modello industriale di tipo Design & Build che integra in un'unica filiera la progettazione architettonica e ingegneristica, la prefabbricazione dei moduli elettrici e meccanici, la costruzione e la messa in esercizio degli impianti.

Tra le soluzioni tecniche adottate rientrano la realizzazione di infrastrutture energetiche dedicate, quali sottostazioni ad alta e media tensione e sistemi di accumulo a batteria BESS, unitamente a un sistema di raffreddamento brevettato sviluppato il 17 settembre 2026 in collaborazione con Daikin Applied Europe, progettato per stabilizzare la temperatura dell'acqua nelle infrastrutture a liquido durante i picchi termici tipici dei carichi di lavoro AI, con valori di PUE stimati fino a 1,09 nei climi nordici e inferiori a 1,20 in contesti ad alta temperatura ambientale.

La struttura organizzativa del Gruppo elvetico conta oltre 3.600 dipendenti di 39 nazionalità, inclusi più di 500 ingegneri, e punta sulla centralizzazione della produzione dei moduli prefabbricati per ridurre i tempi di cantiere e anticipare le verifiche di qualità nelle fasi iniziali della progettazione.

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Davide Suppia, CEO di CTS Europe Italy

Commentando l'operazione di posizionamento sul mercato nazionale, Davide Suppia, CEO di CTS Europe Italy, ha dichiarato: “L’Italia sta entrando in una nuova fase di sviluppo del mercato dei data center, con Milano che ne rappresenta oggi il principale polo. Il nostro obiettivo è costruire una presenza solida e vicina ai clienti, mettendo a disposizione competenze altamente specializzate ed un nuovo modello capace di affrontare la complessità della realizzazione dei progetti, integrando fin dalle prime fasi della progettazione, soluzioni orientate all’efficienza, alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale. Vogliamo crescere insieme al mercato italiano, costruendo relazioni solide con clienti, istituzioni e partner. Con l’affermazione di CTS Europe Italy, intendiamo contribuire alla creazione di nuove opportunità professionali e a una filiera locale sempre più qualificata e competitiva”.

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CTS Europe Italy darta center CTS Group Davide Suppia Daikin Applied Europe come si raffreddano i data center prefabbricazione dei moduli elettrici e meccanici
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