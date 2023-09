Cybersecurity, dalla fusione di due realtà italiane nasce HWG Sababa

Annunciata la nascita della nuova società HWG Sababa, con l’accordo tra HWG, azienda specializzata nell’erogazione di servizi gestiti e consulenza in ambito cyber e Sababa Security, primario fornitore di cybersecurity di soluzioni di sicurezza integrate per la protezione dell'IT, OT e ambienti IoT. Una nuova azienda italiana capace di affrontare le crescenti sfide legate al mercato della cyber sicurezza nazionale ed internazionale. HWG Sababa nasce con l’obiettivo di consolidare la posizione di riferimento in Italia e nell’area mediterranea di due player della cybersecurity che unendosi sono oggi in grado di far fronte a più necessità di protezione con servizi specializzati. In oltre 20 Paesi nel mondo, gli esperti di HWG Sababa monitorano ininterrottamente gli ambienti digitali per contrastare gli attacchi informatici e per proteggere le infrastrutture digitali di organizzazioni di ogni dimensione che operano in diversi settori, tra cui finance, fashion, automotive, manifatturiero, industriale, energy & utility, telco e banche centrali. I Security Operations Center - SOC - proprietari e dislocati in diverse aree strategiche, rivestono un ruolo centrale nel monitoraggio continuo della sicurezza dei clienti per prevenire, rilevare, analizzare e rispondere alle minacce informatiche. Grazie al supporto del Fondo Investcorp, azionista di maggioranza di HWG Sababa, la Società ha un piano di crescita ambizioso, confermando la crescita organizzativa a tripla cifra vissuta da Sababa negli ultimi anni ed investendo in ulteriori acquisizioni nel panorama cyber italiano e internazionale.

“Con alle spalle venti anni di esperienza verticale nel settore della cyber security, la fusione delle due aziende ci rende una realtà ancora più forte sul mercato. HWG Sababa rappresenta, infatti, l’inizio di un nuovo percorso volto a rafforzare ulteriormente un rapporto già consolidato negli anni. Questa fusione incrementerà la nostra presenza a livello globale con uno sguardo sempre orientato al futuro, per supportare le istituzioni nazionali, anche realizzando progetti e Laboratori Nazionali dedicati all’analisi delle minacce informatiche e prevedere e bloccare gli attacchi cyber prima che arrivino ai clienti, aiutandoli ad implementare programmi avanzati di resilienza”, ha commentato Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa. “Il nostro obiettivo è quello di proteggere le infrastrutture e analizzare i rischi aziendali per migliorare la postura di sicurezza e consentire la continuità del business. Insieme a Sababa saremo in grado di fornire ai nostri clienti un portafoglio completo di servizi di sicurezza in ambito cyber, in grado di coprire l’intero processo della catena di valore. La combinazione delle competenze di queste due aziende permetterà di diventare uno dei più rilevanti operatori di sicurezza informatica della regione del Mediterraneo”, ha commentato Enrico Orlandi, Presidente di HWG Sababa.