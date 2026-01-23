circle x black
Dagli X-Men a My Hero Academia: il festival pop di Padova si fa in due

L’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! raddoppia gli spazi espositivi e i contenuti presso la fiera cittadina, portando in Veneto le eccellenze del fumetto Marvel e dell’animazione dello Studio Bones

23 gennaio 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
Padova si prepara a confermarsi polo nevralgico della cultura pop nel Nord-Est con il ritorno di Be Comics! Be Games!, previsto per il 21 e 22 marzo 2026. La manifestazione, curata da Fandango Club Creators, si presenta quest'anno in una veste "expanded" che vede il coinvolgimento di due interi padiglioni della Padova Hall. Il Padiglione 7 rimane il cuore pulsante dell'editoria e del fumetto, ospitando una rinnovata Artist Alley con cinquanta postazioni dedicate a professionisti del settore e il palco Be Art!, destinato agli approfondimenti tecnici e ai panel con gli autori di fama nazionale e internazionale.

Il raddoppio degli spazi si concretizza nel Padiglione 8, sviluppato in sinergia con PG Esports per valorizzare l'ambito videoludico attraverso numerose postazioni di prova e il palco Be Pop!. Quest'area non si limita al gaming, ma integra una proposta multidisciplinare che abbraccia il mondo dei giochi da tavolo, il fenomeno del cosplay e le tendenze del K-pop, garantendo un palinsesto di attività e show dal vivo lungo l'intera durata della kermesse. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di trasformare la città nella capitale della cultura pop contemporanea attraverso un'offerta che punta sulla varietà e sulla partecipazione delle community.

L’identità visiva di questa edizione è affidata a Federica Mancin, firma nota ai lettori Marvel per i suoi contributi su testate storiche come X-Men e Avengers. Il poster ufficiale reinterpreta la mascotte Lionesse in chiave supereroistica, anticipando una mostra monografica dedicata alla carriera dell'autrice e ai personaggi femminili da lei interpretati. Sul fronte internazionale, il festival accoglie dal Giappone Hitomi Odashima, figura chiave dello Studio Bones e character designer di successi globali quali My Hero Academia e Soul Eater, la cui presenza sottolinea il respiro globale raggiunto dall'evento padovano grazie alla cura maniacale del dettaglio e alla sensibilità artistica dei suoi ospiti.

In attesa dell'apertura ufficiale dei cancelli, la Biblioteca Civica di Padova promuove una serie di iniziative preparatorie durante il mese di febbraio. Il programma include sessioni di escape room a tema fumettistico, presentazioni editoriali legate alle trasposizioni di classici come Stevenson e serate dedicate al gioco di ruolo ispirate alle atmosfere de Il nome della rosa di Umberto Eco. Questi appuntamenti fungono da preludio alla manifestazione principale, le cui prevendite sono già attive attraverso i canali ufficiali con tariffe agevolate per i primi acquirenti.

