Digitalizzazione PMI europee tra divario digitale e spinta dell'intelligenza artificiale

La digitalizzazione delle piccole e medie imprese europee mostra un quadro a due velocità, caratterizzato da un ampio ritardo infrastrutturale e da una contestuale accelerazione nelle tecnologie avanzate. Secondo i dati del Year in Review 2025 di team.blue, gruppo attivo nei servizi digitali in ventitré mercati europei, il sessantacinque per cento delle PMI del continente non dispone ancora di soluzioni digitali di base. Al contempo, la richiesta di strumenti basati sull'intelligenza artificiale registra un incremento significativo tra le aziende che hanno già avviato la transizione digitale. Nel corso del 2025, i prodotti dotati di funzionalità AI hanno mostrato un ritmo di crescita doppio rispetto all'offerta tradizionale, arrivando a generare circa la metà dei ricavi ricorrenti annuali derivanti dai nuovi clienti per il gruppo, che serve oltre tre milioni e trecentomila imprese ed è presente in Italia con marchi quali Register, Etinet, Keliweb, iubenda e Accessiway.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale si sta estendendo dai processi di creazione di siti e applicazioni web fino all'assistenza clienti e alla gestione dei dati di marketing, muovendo verso standard interoperabili come il Model Context Protocol per consentire la gestione automatizzata dei prodotti tramite agenti esterni.

Il consolidamento di queste competenze è stato supportato anche da operazioni strategiche quali le acquisizioni di Macaly, piattaforma di vibe coding, e di Windsor.ai, specializzata nell'integrazione dei dati. Nel panorama attuale, la presenza online delle imprese si sta evolvendo da una semplice registrazione di domini e hosting, ambito che rappresenta il settantatré per cento del fatturato del gruppo, verso architetture SaaS integrate per la conformità normativa, l'e-commerce, l'engagement e la gestione delle transazioni finanziarie.

A livello strategico, il processo di crescita continua a basarsi sull'integrazione di nuove realtà aziendali che, dal 2020 ad oggi, hanno apportato circa trecento milioni di euro di ricavi acquisiti mantenendo la continuità operativa dei team fondatori. “Stiamo costruendo la piattaforma su cui gli imprenditori europei faranno affidamento per gestire le proprie attività nei prossimi decenni. L’AI abbassa le barriere all’imprenditoria, accelera l’adozione del digitale e rende la sovranità europea dei dati più importante che mai. Il 65% delle PMI europee non dispone ancora di soluzioni digitali di base, e ciascuna di queste imprese ha bisogno di un partner capace di semplificarle il lavoro; questo partner esiste ed è team.blue”, dichiara Claudio Corbetta, Group CEO di team.blue