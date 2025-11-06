circle x black
Cerca nel sito
 

Disneyland compie 70 anni e arriva in Fortnite

sponsor

La magia delle attrazioni Disney diventa un’esperienza giocabile dentro Fortnite, con sfide, minigiochi e ricompense esclusive

Disneyland compie 70 anni e arriva in Fortnite
06 novembre 2025 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per celebrare i 70 anni del parco che ha definito il concetto stesso di “luogo magico”, Disney ha deciso di fare qualcosa di inaspettato: portare Disneyland dentro Fortnite. Il 6 novembre debutta “Disneyland Game Rush”, una nuova isola realizzata in collaborazione con Epic Games e disponibile per un periodo limitato. Non si tratta di un semplice evento, ma di un vero parco tematico digitale dove i giocatori possono muoversi, competere e vivere in prima persona le atmosfere iconiche delle attrazioni di Disneyland e Disney California Adventure.

L’isola accoglie i giocatori in un grande hub celebrativo, dove un’enorme scultura dedicata al 70° anniversario del Castello della Bella Addormentata dà il benvenuto all’ingresso. Da lì, tutto è pensato per ricreare la sensazione di trovarsi davvero nel resort californiano: giochi di luci, un skyline che richiama i landmark più famosi e una colonna sonora che riprende i temi musicali tipici del parco. Non è un semplice spazio estetico: è il punto di partenza per accedere ai minigiochi che reinterpretano alcune delle attrazioni più amate.

Ogni esperienza porta dentro Fortnite lo spirito dell’attrazione originale, ma con quella spinta competitiva e frenetica che caratterizza il gioco di Epic. In un momento si è all’interno della fortezza del Collezionista, cercando di sgattaiolare via nello stile di Guardians of the Galaxy; poco dopo ci si ritrova nella Haunted Mansion, impegnati a scoprire indizi in un’atmosfera gotica e piena di misteri.

Non mancano i viaggi nello spazio: Space Mountain diventa una corsa folle tra razzi e meteoriti, mentre nella zona dedicata a Star Wars l’obiettivo è respingere gli Stormtrooper e fermare il Primo Ordine, un chiaro richiamo all’esperienza Rise of the Resistance di Galaxy’s Edge. E per chi ama l’universo Marvel, c’è anche un assalto alla sede della Worldwide Engineering Brigade per fermare l’invasione di Spider-Bot impazziti, come nell’attrazione dedicata a Spider-Man.

L’intera esperienza ha un obiettivo preciso: giocando e completando le attività si raccolgono chiavi, che permettono di sbloccare cosmetici esclusivi creati per il 70° anniversario di Disneyland. È un modo intelligente per spingere i giocatori a provare tutto l’evento, trasformando l’esplorazione in una caccia al tesoro che unisce collezionismo e ricordi.

Questa collaborazione è una delle più ambiziose tra Disney ed Epic Games. Non è un pacchetto di skin o un semplice crossover: è un parco tematico costruito dentro Fortnite, accessibile a chiunque, da qualsiasi piattaforma, senza dover prendere un aereo per la California.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fortnite Disneyland videogiochi collaborazione Disney
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza