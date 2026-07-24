circle x black
Cerca nel sito
 

E4 Computer Engineering realizzerà il supercomputer europeo MeluXina-AI

sponsor

Selezionata da EuroHPC JU, l'azienda italiana fornirà l'infrastruttura per la Luxembourg AI Factory, basata su architettura NVIDIA Blackwell e una potenza di calcolo superiore a 20 Exaflop

E4 Computer Engineering realizzerà il supercomputer europeo MeluXina-AI
24 luglio 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Unione Europea potenzia le proprie infrastrutture digitali nell'intelligenza artificiale e nella data science affidando all'azienda italiana E4 Computer Engineering la realizzazione di MeluXina-AI, il nuovo supercomputer destinato alla Luxembourg AI Factory e gestito operativamente da LuxProvide. Il progetto, finanziato con un budget complessivo di 50% da EuroHPC JU attraverso il Digital Europe Programme e per la restante parte da fondi lussemburghesi, prevede un'installazione distribuita su una struttura dual-site tra Bissen e Bettembourg a partire dall'autunno del 2026.

L'architettura hardware si fonda su server Dell Technologies equipaggiati con sistemi NVIDIA GB200 NVL4 raffreddati a liquido e dotati di architettura Blackwell, distribuiti su 252 nodi per un totale di 1.008 GPU, capaci di esprimere una potenza di calcolo stimata superiore a 20 Exaflop di picco. L'elemento distintivo del sistema risiede nell'infrastruttura software, progettata per abilitare un modello GPU-as-a-Service multi-utente con isolamento container-native e scheduling dinamico dei carichi di lavoro, integrando le soluzioni proprietarie Urania ed ExaMon per la governance e l'osservabilità.

"Una macchina da oltre 20 ExaFLOP di picco vale solo quanto il software che la rende accessibile”. Afferma Giordano Mancini, CTO di E4 Computer Engineering.Su MeluXina-AI abbiamo costruito una piattaforma multi-tenant cloud-native dove ogni utente ottiene GPU-as-a-Service con isolamento e scheduling dinamico, mentre Urania ed ExaMon garantiscono osservabilità e governance dell'intera infrastruttura. È l'integrazione tra calcolo, dati e orchestrazione a fare la differenza, ed è il terreno su cui E4 costruisce valore da vent'a

e4 ceo cosimo damiano gianfreda 002

Cosimo Damiano Gianfreda, Amministratore Delegato di E4 Computer Engineering

"Questo contratto con l'EuroHPC JU premia vent'anni di lavoro di E4 nell'HPC e nell'AI", ha dichiarato Cosimo Damiano Gianfreda, Amministratore Delegato di E4 Computer Engineering. "Con MeluXina-AI portiamo in Europa le architetture NVIDIA Blackwell insieme alla nostra piattaforma Urania, per una governance efficiente e sicura del calcolo. Siamo orgogliosi di contribuire, con LuxProvide e il consorzio, a un'infrastruttura che sosterrà startup, PMI, ricerca e imprese in tutta Europa, rafforzando la sovranità tecnologica europea nell'AI."

Attiva da aprile 2025, la Luxembourg AI Factory è un hub per l'innovazione AI in Europa, con focus su finanza, spazio, cybersecurity e green economy. Il sistema garantirà inoltre operazioni sicure e connettività con piattaforme dati esterne e altre AI Factory europee, consolidando la sovranità tecnologica continentale in settori chiave quali la finanza, la cybersecurity, la green economy e la ricerca spaziale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MeluXina AI supercomputer europeo MeluXina AI E4 Computer Engineering EuroHPC JU Luxembourg AI Factory NVIDIA Blackwell Exaflop LuxProvide Intelligenza artificiale NVIDIA NVIDIA GB200 NVL4 GPU as a Service Digital Europe Programme ricerca spaziale startup PMI sovranità tecnologica europea cybersecurity green economy Cosimo Damiano Gianfreda supercomputer
Vedi anche
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza