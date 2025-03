Ea Sports Fc 25 celebra l'anniversario di Football Ultimate Team con nuovi contenuti

Potenziamenti a 5 stelle, icone "fantasy" ed eroi debuttanti: due settimane di contenuti speciali e iniziative per la community per celebrare l'anniversario della modalità FUT

Ea Sports Fc 25 ha dato il via a due settimane di festeggiamenti, introducendo una serie di novità all'interno del popolare gioco di simulazione calcistica. L'evento, appena iniziato, si concentra su miglioramenti significativi alle caratteristiche dei giocatori, sull'inclusione di Icone in versione speciale e sull'introduzione di nuove carte Eroe. Uno degli aspetti centrali di questa celebrazione è l'implementazione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves e il Piede Debole di alcuni giocatori. Questa modifica permetterà agli utenti di sperimentare una maggiore versatilità e imprevedibilità nelle azioni di gioco, ampliando le possibilità tattiche e le strategie utilizzabili in campo. In aggiunta ai potenziamenti, l'evento segna il ritorno di una selezione di Icone, giocatori che hanno fatto la storia del calcio, presentate in una versione "fantasy". Queste carte, scelte in base alla loro popolarità tra i fan nelle precedenti edizioni di Fut, offrono una nuova opportunità di schierare leggende del passato con statistiche aggiornate e adatte al contesto di gioco attuale.

Un'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di nuove carte Eroe in versione Fut Birthday. Questi giocatori, pur non avendo raggiunto lo status di Icone, si sono distinti per momenti memorabili o prestazioni di rilievo nella loro carriera, e vengono ora celebrati con carte speciali che ne riflettono il contributo al mondo del calcio. Per accompagnare il lancio di questi contenuti, Ea ha organizzato uno streaming dedicato, "Fc Direct Fut Birthday Celebration", sulla piattaforma Twitch. L'evento ha visto la partecipazione dell'attaccante del Liverpool Fc, Diogo Jota, che ha presentato la prima squadra di giocatori Fut Birthday, offrendo un'anteprima delle nuove carte e delle loro caratteristiche. Lo streaming ha incluso anche una sezione dedicata alla community di Ea Sports Fc 25, con l'analisi delle squadre create dagli utenti e la presentazione dei gol più spettacolari realizzati nel corso della stagione. Questo approccio mira a valorizzare il coinvolgimento e la creatività dei giocatori, sottolineando l'importanza della community nello sviluppo e nel successo del gioco.

Le celebrazioni per l'anniversario di Fut proseguiranno nel corso della settimana successiva, con ulteriori annunci di contenuti, sorprese e oggetti speciali. L'iniziativa si estenderà anche attraverso i canali dei creatori di contenuti, che contribuiranno a diffondere l'evento attraverso giveaway e contenuti dedicati, amplificando la risonanza della celebrazione a livello globale. La prima squadra di giocatori Fut Birthday, disponibile da subito, include nomi come Antoine Griezmann, Jude Bellingham, Erling Haaland e Aitana Bonmatí, a testimonianza dell'ampia gamma di campionati e giocatori coinvolti nell'evento. L'elenco completo comprende anche Rafael Leão, Marcus Thuram e molti altri.