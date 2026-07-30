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EA Sports FC Mobile trasmette in diretta le amichevoli estive della Juventus

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Integrazione inedita tra gaming e calcio giocato grazie alla tecnologia in-game del portale FCM TV per le partite del precampionato bianconero

EA Sports FC Mobile trasmette in diretta le amichevoli estive della Juventus
30 luglio 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

EA SPORTS e Juventus hanno definito una partnership tecnologica che consentirà la trasmissione live di due incontri di precampionato estivo direttamente nell'applicazione EA SPORTS FC Mobile attraverso il portale interno FCM TV. La funzione offre agli utenti un accesso integrato alle partite in tempo reale, espandendo le modalità di fruizione dei contenuti sportivi su piattaforme mobili in regioni selezionate.

La programmazione del servizio si concentrerà su due appuntamenti del calendario estivo del club torinese: il primo incontro è previsto per venerdì 31 luglio alle ore 18:00 CEST con l'amichevole contro l'OGC Nice disputata presso lo Juventus Training Center, accessibile in diretta globale a eccezione del territorio francese e dei suoi Dipartimenti d'Oltremare. La seconda trasmissione avverrà lunedì 17 agosto alle ore 18:00 CEST con la sfida tra la prima squadra della Juventus e la formazione della Juventus Next Gen dall'Allianz Stadium, che sarà disponibile globalmente senza restrizioni territoriali.

L'iniziativa rappresenta un aggiornamento della partnership pluriennale tra lo sviluppatore e la società calcistica, orientato alla distribuzione di contenuti multimediali all'interno delle infrastrutture di gioco esistenti. L'applicazione è scaricabile attraverso App Store o Google Play Store, mentre gli aggiornamenti relativi ai palinsesti e alle funzionalità del titolo sono consultabili sul sito ufficiale e sui profili social della piattaforma su Instagram, X e YouTube.

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EA Sports FC Mobile Juventus portale FCM TV dove vedere le partite del precampionato della juventus gaming EA SPORTS
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