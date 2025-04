EcoFlow Stream: l'IA rivoluziona l'autoconsumo in Italia - Intervista esclusiva a Yishu Weng

Il Country Manager Italia illustra le innovazioni del Kit Fotovoltaico con Accumulo, dalla compatibilità all'hardware intelligente e alle funzionalità AI per bollette quasi a zero

L'innovativo sistema fotovoltaico con accumulo STREAM di EcoFlow si appresta a rivoluzionare l'autoconsumo domestico in Italia. In questa intervista esclusiva, Yishu Weng, EcoFlow Country Manager Italy, illustra le caratteristiche distintive e le innovazioni che rendono "Stream" una soluzione all'avanguardia rispetto ai modelli precedenti e alle offerte attualmente presenti sul mercato per l'autoconsumo ma anche per l'autonomia energetica.

Quali sono le caratteristiche chiave e le innovazioni del nuovo prodotto STREAM di EcoFlow che lo distinguono dai modelli precedenti?

Il Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM è una soluzione di impianto fotovoltaico residenziale pensata per l’autoconsumo domestico. Il kit comprende le batterie di accumulo, pannelli solari rigidi, un microinverter STREAM, un contatore intelligente e prese smart.

Rispetto ai tradizionali impianti fotovoltaici residenziali, l’installazione di STREAM è più semplice e il costo più accessibile, rappresentando una scelta ideale per le famiglie che desiderano avvicinarsi all’autoconsumo energetico.

Rispetto ai kit fotovoltaici attualmente presenti su mercato, la serie STREAM offre diversi miglioramenti:

1. Alta compatibilità per una configurazione personalizzata: I nuclei familiari possono combinare liberamente i diversi prodotti in base alle proprie esigenze per creare la soluzione che necessitano. Chi possiede già pannelli solari o microinverter di altri marchi può aggiungere singolarmente le batterie di accumulo STREAM AC Pro per immagazzinare l’energia in eccesso. Chi invece parte da zero può iniziare facilmente con i pannelli solari e il microinverter STREAM. Oppure, con pannelli solari e STREAM Ultra/Pro, si può subito ottenere una soluzione completa di generazione, accumulo e gestione intelligente dell’energia.

2. Hardware intelligente e flessibile:

○ Installazione versatile: A differenza dei kit fotovoltaici tradizionali che richiedono collegamenti diretti tramite cavi tra pannelli, microinverter, e batterie sul balcone, i pannelli solari STREAM possono essere montati in diverse situazione su tetti piani o inclinati, balconi, pareti o giardini. Inoltre, le batterie di accumulo vengono semplicemente collegati a una qualsiasi presa di corrente in casa, senza necessitare di un attacco diretto al microinverter o cavi extra.

○ Maggior potenza in uscita: Le normative limitano la potenza di immissione degli impianti fotovoltaici da balcone a 800W, quindi anche in uscita il massimo di energia utilizzabile per gli elettrodomestici è limitata anche a 800W. Con la serie STREAM, grazie alla modalità “double bypass”, consente di collegare direttamente un elettrodomestico alla batteria, aggiungendo fino a 1200W di potenza provenienti dalla batteria, quindi dando un totale di 2000W in uscita. Invece, quanto due batterie STREAM vengono messe in fila possono arrivare fino ad una potenza totale di 2300W. Questo permette di alimentare il 99% degli elettrodomestici di casa con energia solare.

○ Alimentazione all-in-one: Quando si usano due o più batterie STREAM, queste funzionano in sinergia per fornire energia alla casa, senza necessità di commutazione manuale.

3. Software intelligente con AI:

STREAM è il primo sistema EcoFlow a integrare funzioni di intelligenza artificiale. Ad esempio basandosi sul prezzo dell’energia (sia dinamico, rilevato automaticamente, sia impostato manualmente dall’utente), alle previsioni meteo e alle abitudini di consumo, il sistema è in grado di prevedere la produzione e il consumo energetico per creare strategie di utilizzo su misura e ottimizzati.

Come adatta EcoFlow l’offerta STREAM alle esigenze e preferenze specifiche del mercato italiano?

Nel 2024, il prezzo medio dell’elettricità per le famiglie in Italia è stato di 0,33 €/kWh, superiore alla media dell’UE di 0,289 €/kWh. Nella prima metà dell’anno, sono stati installati circa 1,7 milioni di impianti fotovoltaici residenziali nel Paese, questo dimostra il forte interesse degli italiani per le soluzioni fotovoltaiche domestiche.

Tuttavia secondo le nostre analisi, molti di questi impianti non sono dotati di sistemi di accumulo, e il prezzo di immissione dell’energia in rete è sceso fino a 0,06 €/kWh. Questo sta spingendo sempre più utenti a considerare l’aggiunta di batterie d'accumulo ai propri sistemi fotovoltaici per massimizzare l’autoconsumo e il risparmio.

Il passaggio dalla semplice produzione fotovoltaica all’integrazione con lo stoccaggio è una tendenza chiave nel mercato italiano dei Kit Fotovoltaici. È proprio per questo che l’Italia è uno dei Paesi prioritari nella strategia BKW di EcoFlow in Europa.

L’accumulo energetico è uno dei nostri punti di forza, e con la gamma STREAM vogliamo portare in Italia non solo soluzioni affidabili di accumulo, ma anche tecnologie intelligenti con funzioni AI, per rivoluzionare l’esperienza di gestione dell’energia domestica fin da subito.

Come ha risposto il mercato italiano ai vostri ultimi lanci di prodotto? Ci sono tendenze o feedback interessanti che hanno influenzato lo sviluppo futuro?

All’interno della nostra community italiana, molti utenti hanno mostrato un grande interesse per le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nei nuovi prodotti.

Alcuni utenti desideravano già da tempo installare un Kit Fotovoltaico, ma si sono trovati limitati da vincoli strutturali: i sistemi tradizionali richiedono collegamenti via cavo tra pannelli solari, inverter e batterie, il che pone restrizioni in termini di spazio disponibile sul balcone o sulla configurazione dell'abitazione. Inoltre, l’uso quotidiano risultava poco pratico, spesso necessitando regolazioni manuali.

Le funzionalità AI della gamma STREAM hanno rappresentato un vero punto di svolta: le batterie di accumulo si installano in modo flessibile e senza cablaggi complessi; più batterie possono lavorare insieme come un’unica fonte per alimentare tutta la casa, senza bisogno di passare manualmente da una all’altra; infine, l’algoritmo AI analizza il prezzo dell’elettricità, le previsioni meteo e le abitudini di consumo per creare automaticamente la strategia energetica più conveniente per l’utente.

Abbiamo ricevuto un feedback estremamente positivo su queste innovazioni, e molti utenti sono convinti che l’integrazione dell’intelligenza artificiale porterà un’esperienza energetica domestica mai vista prima.

Con la presenza di numerosi attori nel mercato dell’energia portatile, quali strategie adotta EcoFlow per mantenere un vantaggio competitivo in Italia?

La serie STREAM è il primo kit solare intelligente in grado di ridurre concretamente il costo della bolletta elettrica grazie alla combinazione di hardware e software intelligenti.

EcoFlow sta attualmente perseguendo o pianificando collaborazioni locali in Italia per rafforzare la propria presenza sul mercato?

Attualmente stiamo lavorando con i nostri distributori Vinco e Attiva con cui stiamo collaborando da anni per la distribuzione dei nostri prodotti sul territorio. Continueremo a collaborare con loro per espandere anche la presenza della serie STREAM per far si che i prodotti siano facilmente acquistabili. Attualmente stiamo portando avanti collaborazioni non solo con la grande distribuzione, ma anche con presenze locali e venditori online.

Quali sono gli obiettivi a lungo termine di EcoFlow nel mercato italiano e come intendete raggiungerli?

Come recita lo slogan della serie STREAM – “Bollette quasi a 0” – il nostro obiettivo a lungo termine è aiutare i consumatori italiani a ridurre al minimo le bollette elettriche, abbracciare uno stile di vita sostenibile e raggiungere l’indipendenza energetica domestica. Lo faremo offrendo soluzioni fotovoltaiche con accumulo a basso costo d’ingresso, intelligenti, affidabili e di alta qualità.

Ci sono nuovi prodotti o tecnologie in arrivo che i consumatori italiani possono aspettarsi?

La serie STREAM è uno dei lanci di prodotto più importanti per noi in Italia nel 2024. A partire dal 15 maggio, i consumatori italiani potranno accedere alle funzionalità base dell’intelligenza artificiale, tra cui il monitoraggio dei prezzi dinamici dell’energia, delle previsioni meteo e delle abitudini di consumo, oltre all’assistente vocale. In estate, lanceremo ulteriori funzionalità AI avanzate, tra cui report energetico, diagnosi intelligente, suggerimenti sull'uso energetico, ecc.

In che altro modo integrate sostenibilità nella produzione e nelle funzionalità dei vostri nuovi prodotti?

1. Ottimizzazione dell'uso dell'energia solare: a causa delle normative, la potenza di uscita di un Kit Fotovoltaico connesso alla rete è generalmente limitata a 800W. Ciò significa che, anche se i pannelli solari generano una potenza maggiore di 800W, l'energia in eccesso non può essere immessa nella rete, causando sprechi. La serie EcoFlow STREAM risolve efficacemente questo problema grazie al design "Dual Mode PV Input" (ingresso solare a doppio percorso): da un lato, l'inverter micro-STREAM inserisce 800W di potenza solare nella rete domestica, dall'altro, la batteria STREAM, tramite porte MPPT indipendenti, immagazzina direttamente l'energia solare in eccesso, consentendo contemporaneamente la produzione e l'immagazzinamento dell'energia. Ad esempio, lo STREAM Ultra è dotato di 4 porte MPPT, supportando l'ingresso di 4 gruppi di pannelli solari da 500W, per un totale massimo di 2000W di energia solare. Combinato con l'inverter micro-STREAM, l'intero sistema può sfruttare fino a 2800W di potenza solare, migliorando significativamente l'efficienza nell'uso delle energie rinnovabili e riducendo il problema dello spreco di energia tipico dei sistemi fotovoltaici tradizionali.

2. Imballaggi ecologici: Attualmente, tutti i prodotti EcoFlow sono confezionati utilizzando materiali ecologici: l'imballaggio esterno è interamente realizzato in carta; i materiali di supporto sono per la maggior parte in legno e carta; il materiale di ammortizzazione interna è composto per il 90% da EPP (polipropilene espanso), un materiale ecologico che è riciclabile e biodegradabile, riducendo l'impatto ambientale e l'inquinamento.