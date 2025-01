Elon Musk contro la messa al bando di TikTok negli Stati Uniti... più o meno. Il miliardario, proprietario di Tesla e X, ha commentato l'entrata in vigore della legge che vieta di vedere ai cittadini americani di utilizzare l'app cinese, disabilitata da questa mattina: "Sono da tempo contrario alla messa al bando di TikTok, perché va contro la libertà di parola", ha scritto Musk in un post pubblicato sul suo social preferito.

I have been against a TikTok ban for a long time, because it goes against freedom of speech.



That said, the current situation where TikTok is allowed to operate in America, but 𝕏 is not allowed to operate in China is unbalanced.



Something needs to change. https://t.co/YVu2hkZEVZ