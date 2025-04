Fuorisalone di Milano, installazione AEG in Piazza Aulenti

AEG presenta al Fuorisalone 2025, dall'11 al 13 aprile in Piazza Gae Aulenti a Milano, l'installazione Design Hub, un progetto che esplora la convergenza tra l'eredità del Bauhaus e l'intelligenza artificiale, ripensando il rapporto tra forma e funzione nella cucina contemporanea. L'installazione celebra i principi del Bauhaus, che hanno influenzato il design AEG fin dalle sue origini, ovvero linearità, essenzialità delle forme e integrazione di estetica e funzionalità, applicandoli alla tecnologia IA. La nuova gamma di elettrodomestici da incasso, che sarà presentata all'Hub, integra interfacce intuitive con tecnologie avanzate che anticipano le esigenze degli utenti, mantenendo un'estetica minimalista caratterizzata da finiture opache e lucide, dettagli in acciaio e superfici con effetti materici.

Lo spazio dell'Hub, strutturato in tre aree principali, include il Main Stage, dove lo chef Davide Oldani, insieme a content creator e food influencer, dimostrerà come l'IA possa assistere in cucina, e l'AEG Experience Area, che offrirà ai visitatori la possibilità di interagire con i nuovi elettrodomestici. Sarà inoltre presente un'area dedicata all'evoluzione del design AEG, dalle ispirazioni Bauhaus ai concept più recenti. Durante l'evento, AEG lancerà il Kitchen Design Contest, una competizione per architetti e designer invitati a progettare concept di cucina che combinino l'estetica Bauhaus con soluzioni IA. I progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore. L'installazione prevede anche la partecipazione di RTL 102.5, che trasmetterà in diretta dall'Hub, offrendo contenuti e interviste. L'AEG Design Hub sarà aperto al pubblico dall'11 al 13 aprile, dalle 10 alle 21.