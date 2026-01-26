circle x black
GCC Pokémon Pocket: arriva l'espansione Parata Fantasmagorica

Dal 29 gennaio 2026 debuttano Mega Gardevoir, le carte Stadio e nuove funzioni di scambio e lotta

26 gennaio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
L'ecosistema digitale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si appresta a ricevere uno dei suoi aggiornamenti più significativi. The Pokémon Company ha ufficializzato il lancio di Parata Fantasmagorica, la nuova espansione per l'app GCC Pokémon Pocket, la cui disponibilità globale è prevista per il 29 gennaio 2026. L'aggiornamento non si limita all'introduzione di nuovi pezzi da collezione, ma altera profondamente le dinamiche di gioco e le interazioni tra utenti.

L'introduzione delle Megaevoluzioni e delle carte Stadio

Il fulcro tecnico dell'espansione è rappresentato dal debutto delle carte Pokémon-ex Megaevoluzione, con Mega Gardevoir a fare da icona per le nuove buste di espansione. Accanto a questa novità, l'aggiornamento segna l'esordio del Pokémon leggendario della regione di Nordivia, Ogerpon Maschera Turchese-ex, portando per la prima volta i contenuti legati ai recenti capitoli videoludici nell'app Pocket.

Sotto il profilo del gameplay, la novità più rilevante è l'implementazione delle carte Stadio. Questo nuovo tipo di carta Allenatore è "pensato per dare una scossa alle lotte", introducendo effetti di campo persistenti che richiedono un approccio tattico più stratificato rispetto al set base.

pokemon tcg pocket fantastical parade random battle screenshot 01 it 1

Evoluzione delle funzionalità social e di lotta

Parallelamente al contenuto collezionabile, l'app riceverà aggiornamenti alle infrastrutture di scambio e combattimento a partire dal 29 gennaio:

Sistema di messaggistica per gli scambi: sarà introdotta una funzione con messaggi predefiniti per agevolare le trattative, permettendo di specificare la ricerca di carte in lingue diverse o presenti nella propria lista dei desideri.

Lotte casuali con CPU: una nuova modalità che nasconderà il mazzo dell'avversario fino all'inizio del match, aumentando il coefficiente di imprevedibilità delle sfide.

Calendario degli eventi e ricompense

L'aggiornamento aprirà una stagione di attività mirate a consolidare i mazzi degli utenti. Tra gli appuntamenti più rilevanti figurano:

Missioni Regalo Mazzo Élite (30 gennaio - 27 aprile): Possibilità di sbloccare un mazzo di tipo Fuoco con Mega Blaziken-ex ed Entei-ex.

Collezione Carte Utili (30 gennaio - 27 aprile): Missioni dedicate a carte Allenatore strategiche come Copiona e Mantello Gigante.

Bonus Mega Medicham-ex (12 - 22 febbraio): Lotte speciali contro la CPU per ottenere buste promo (serie B, vol. 4).

Pesca Misteriosa (15 - 25 febbraio): Comparsa di carte promozionali di Cinderace e Vulpix di Alola.

