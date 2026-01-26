GCC Pokémon Pocket: arriva l'espansione Parata Fantasmagorica

Dal 29 gennaio 2026 debuttano Mega Gardevoir, le carte Stadio e nuove funzioni di scambio e lotta

L'ecosistema digitale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si appresta a ricevere uno dei suoi aggiornamenti più significativi. The Pokémon Company ha ufficializzato il lancio di Parata Fantasmagorica, la nuova espansione per l'app GCC Pokémon Pocket, la cui disponibilità globale è prevista per il 29 gennaio 2026. L'aggiornamento non si limita all'introduzione di nuovi pezzi da collezione, ma altera profondamente le dinamiche di gioco e le interazioni tra utenti.

L'introduzione delle Megaevoluzioni e delle carte Stadio

Il fulcro tecnico dell'espansione è rappresentato dal debutto delle carte Pokémon-ex Megaevoluzione, con Mega Gardevoir a fare da icona per le nuove buste di espansione. Accanto a questa novità, l'aggiornamento segna l'esordio del Pokémon leggendario della regione di Nordivia, Ogerpon Maschera Turchese-ex, portando per la prima volta i contenuti legati ai recenti capitoli videoludici nell'app Pocket.

Sotto il profilo del gameplay, la novità più rilevante è l'implementazione delle carte Stadio. Questo nuovo tipo di carta Allenatore è "pensato per dare una scossa alle lotte", introducendo effetti di campo persistenti che richiedono un approccio tattico più stratificato rispetto al set base.

Evoluzione delle funzionalità social e di lotta

Parallelamente al contenuto collezionabile, l'app riceverà aggiornamenti alle infrastrutture di scambio e combattimento a partire dal 29 gennaio:

Sistema di messaggistica per gli scambi: sarà introdotta una funzione con messaggi predefiniti per agevolare le trattative, permettendo di specificare la ricerca di carte in lingue diverse o presenti nella propria lista dei desideri.

Lotte casuali con CPU: una nuova modalità che nasconderà il mazzo dell'avversario fino all'inizio del match, aumentando il coefficiente di imprevedibilità delle sfide.

Calendario degli eventi e ricompense

L'aggiornamento aprirà una stagione di attività mirate a consolidare i mazzi degli utenti. Tra gli appuntamenti più rilevanti figurano:

Missioni Regalo Mazzo Élite (30 gennaio - 27 aprile): Possibilità di sbloccare un mazzo di tipo Fuoco con Mega Blaziken-ex ed Entei-ex.

Collezione Carte Utili (30 gennaio - 27 aprile): Missioni dedicate a carte Allenatore strategiche come Copiona e Mantello Gigante.

Bonus Mega Medicham-ex (12 - 22 febbraio): Lotte speciali contro la CPU per ottenere buste promo (serie B, vol. 4).

Pesca Misteriosa (15 - 25 febbraio): Comparsa di carte promozionali di Cinderace e Vulpix di Alola.